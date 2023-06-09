https://uz.sputniknews.ru/20230609/rossiya-nachnet-razmeschat-voorujeniya-v-belarusi--putin-35863730.html
Россия начнет размещать вооружения в Беларуси — Путин
Россия начнет размещать вооружения в Беларуси — Путин
Президент РФ заявил об этом на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
2023-06-09T18:36+0500
2023-06-09T18:36+0500
2023-06-09T18:36+0500
россия
беларусь
ядерное оружие
оружие
владимир путин
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. После 7-8 июля Россия начнет размещать вооружения на территории Беларуси после завершения подготовительных работ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.В марте Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси закончат 1 июля. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о вводе в республику стратегического ядерного оружия. В конце мая Лукашенко говорил, что началось перемещение ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия в республике.
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россия беларусь ядерное оружие президент владимир путин александр лукашенко
россия беларусь ядерное оружие президент владимир путин александр лукашенко
Россия начнет размещать вооружения в Беларуси — Путин
Президент РФ заявил об этом на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости.
После 7-8 июля Россия начнет размещать вооружения на территории Беларуси после завершения подготовительных работ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости
.
"В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались, все идет по плану – 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих вооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно", - сказал он.
В марте Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси закончат 1 июля.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о вводе в республику стратегического ядерного оружия.
В конце мая Лукашенко говорил, что началось перемещение ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия в республике.