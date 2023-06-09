https://uz.sputniknews.ru/20230609/skolko-stoyat-bilety-na-match-uzbekistan-oman-35866937.html

Сколько стоят билеты на матч Узбекистан-Оман

Сколько стоят билеты на матч Узбекистан-Оман

Первая игра узбекской сборной в рамках Кубка Наций CAFA пройдет в Ташкенте 11 июня в 20.30 по местному времени.

2023-06-09T20:28+0500

2023-06-09T20:28+0500

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футбол

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Свой первый матч в рамках Кубка наций Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) против Омана сборная Узбекистана проведет 11 июня на стадионе "Бунёдкор". Начало матча в 20.30.Корреспондент Sputnik уточнил, сколько стоят билеты на матч Узбекистан — Оман.Один билет стоит от 25 000 до 200 000 сумов, в зависимости от выбранного места. Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона "Бунёдкор".Международный турнир "CAFA Nation’s Cup" пройдет с 10 по 20 июня. В турнире принимают участие сборные стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, а также Омана, Ирана и Афганистана.Игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

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