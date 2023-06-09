https://uz.sputniknews.ru/20230609/skolko-stoyat-bilety-na-match-uzbekistan-oman-35866937.html
Сколько стоят билеты на матч Узбекистан-Оман
Сколько стоят билеты на матч Узбекистан-Оман
Первая игра узбекской сборной в рамках Кубка Наций CAFA пройдет в Ташкенте 11 июня в 20.30 по местному времени.
2023-06-09T20:28+0500
2023-06-09T20:28+0500
2023-06-09T20:28+0500
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чемпионат
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Свой первый матч в рамках Кубка наций Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) против Омана сборная Узбекистана проведет 11 июня на стадионе "Бунёдкор". Начало матча в 20.30.Корреспондент Sputnik уточнил, сколько стоят билеты на матч Узбекистан — Оман.Один билет стоит от 25 000 до 200 000 сумов, в зависимости от выбранного места. Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона "Бунёдкор".Международный турнир "CAFA Nation’s Cup" пройдет с 10 по 20 июня. В турнире принимают участие сборные стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, а также Омана, Ирана и Афганистана.Игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
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спорт футбол узбекистан оман матч ташкент бунедкор cafa nation's cup кубок наций 2023 сколько стоят билеты когда первая игра групповой этап
спорт футбол узбекистан оман матч ташкент бунедкор cafa nation's cup кубок наций 2023 сколько стоят билеты когда первая игра групповой этап
Сколько стоят билеты на матч Узбекистан-Оман
Первая игра узбекской сборной в рамках Кубка Наций CAFA пройдет в Ташкенте 11 июня в 20.30 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Свой первый матч в рамках Кубка наций Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) против Омана сборная Узбекистана проведет 11 июня на стадионе "Бунёдкор". Начало матча в 20.30.
Корреспондент Sputnik
уточнил, сколько стоят билеты на матч Узбекистан — Оман.
Один билет стоит от 25 000 до 200 000 сумов, в зависимости от выбранного места. Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона "Бунёдкор".
Международный турнир "CAFA Nation’s Cup" пройдет с 10 по 20 июня. В турнире принимают участие сборные стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, а также Омана, Ирана и Афганистана.
Игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке.