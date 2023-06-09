https://uz.sputniknews.ru/20230609/v-oon-otvetili-na-obvineniya-zelenskogo-po-kaxovskoy-ges-35852067.html

В ООН ответили на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС

В ООН ответили на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на обвинения Владимира Зеленского в бездействии в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

2023-06-09T15:30+0500

2023-06-09T15:30+0500

2023-06-09T16:17+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. ООН оказывает помощь жителям Украины, заявил на брифинге официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.Ранее Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в нежелании отвечать на запросы Украины по Каховской ГЭС, а также в излишне дипломатичной оценке событий. Также президент Украины фактически обвинил обе организации в бездействии, заявив, что их представителей все еще нет на местах потоплений. Напомним, в ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В четверг вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий региона достигло уже 5 тысяч человек, а прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

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