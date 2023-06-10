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Четыре района Ташкента остались без света – когда включат

Четыре района Ташкента остались без света – когда включат

Электричество отключили на более чем 10 улицах столицы в связи с ремонтными работами.

2023-06-10T12:14+0500

2023-06-10T12:14+0500

2023-06-10T12:32+0500

узбекистан

ташкент

общество

электричество

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Мирабадском, Яшнабадском, Юнусабадском районах Ташкента отключили электроснабжение в связи с ремонтными работами, сообщили в Ташкентском городском филиале "Региональных электрических сетей".Ремонт на более чем 10 улицах столицы продлится до 17.00.Адреса:Кроме того, произошла авария в сети электропередач Сергелийского района города Ташкента, из-за которой кратковременно отключилось электричество в некоторых частях махалли Юкори Дархан, улиц Янги Сергели, Навруз и Чарогон.

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