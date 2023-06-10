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Четыре района Ташкента остались без света – когда включат
Четыре района Ташкента остались без света – когда включат
Электричество отключили на более чем 10 улицах столицы в связи с ремонтными работами.
2023-06-10T12:14+0500
2023-06-10T12:14+0500
2023-06-10T12:32+0500
узбекистан
ташкент
общество
электричество
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Мирабадском, Яшнабадском, Юнусабадском районах Ташкента отключили электроснабжение в связи с ремонтными работами, сообщили в Ташкентском городском филиале "Региональных электрических сетей".Ремонт на более чем 10 улицах столицы продлится до 17.00.Адреса:Кроме того, произошла авария в сети электропередач Сергелийского района города Ташкента, из-за которой кратковременно отключилось электричество в некоторых частях махалли Юкори Дархан, улиц Янги Сергели, Навруз и Чарогон.
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ташкент яшнабадский сергелийский мирабадский юнусабадский район отключение света ремонтные работы авария адреса когда включат общество
ташкент яшнабадский сергелийский мирабадский юнусабадский район отключение света ремонтные работы авария адреса когда включат общество
Четыре района Ташкента остались без света – когда включат
12:14 10.06.2023 (обновлено: 12:32 10.06.2023)
Электричество отключили на более чем 10 улицах столицы в связи с ремонтными работами.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
В Мирабадском, Яшнабадском, Юнусабадском районах Ташкента отключили электроснабжение в связи с ремонтными работами, сообщили в Ташкентском городском филиале "Региональных электрических сетей
".
Ремонт на более чем 10 улицах столицы продлится до 17.00.
Мирбадский район – улицы Моштабиб, Нукус, С. Барака, А. Темура и Туркестан;
Яшнабадский район – улицы Чашма, Ильгор шокс, Оханграбо, махалля "Миришкор" в районе улиц Даркон, Ильгор шокс;
Юнусабадский район - улицы Уста Ширин, А.Полат и Миртемир.
Кроме того, произошла авария в сети электропередач Сергелийского района города Ташкента, из-за которой кратковременно отключилось электричество в некоторых частях махалли Юкори Дархан, улиц Янги Сергели, Навруз и Чарогон.