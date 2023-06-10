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Дожить до 100: откровения легенды Чимганских гор, живущего отшельником — видео
Дожить до 100: откровения легенды Чимганских гор, живущего отшельником — видео
Его по праву называют легендой Чимганских гор - по его походными картами по сей день пользуются спасатели и инструкторы.
2023-06-10T20:02+0500
2023-06-10T20:02+0500
видео
узбекистан
чимган
интервью
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Науфгали Кумсалиеву 86 лет, более 30 из них он живет отшельником в вагончике на горе.Когда-то Науфгали был горным инстурктором и одним из первых проводил экскурсии по горам Чимгана. Его походными картами пользуются спасатели и инструкторы и сегодня. А мужчину по праву называют "легендой" Чимганских гор. О том, как мужчина стал жить отшельником горах, он рассказал Sputnik Узбекистан.
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видео узбекистан чимганские горы отшельник инструктор экскурсии науфгали кумсалиев более 30 лет в горах как живет отшельник
видео узбекистан чимганские горы отшельник инструктор экскурсии науфгали кумсалиев более 30 лет в горах как живет отшельник

Дожить до 100: откровения легенды Чимганских гор, живущего отшельником — видео

20:02 10.06.2023
© Sputnik
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Его по праву называют легендой Чимганских гор - по его походными картами по сей день пользуются спасатели и инструкторы.
Науфгали Кумсалиеву 86 лет, более 30 из них он живет отшельником в вагончике на горе.
Когда-то Науфгали был горным инстурктором и одним из первых проводил экскурсии по горам Чимгана. Его походными картами пользуются спасатели и инструкторы и сегодня. А мужчину по праву называют "легендой" Чимганских гор.
О том, как мужчина стал жить отшельником горах, он рассказал Sputnik Узбекистан.
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