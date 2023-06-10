https://uz.sputniknews.ru/20230610/otshelnik-chimganskie-gory--video-35882305.html

Дожить до 100: откровения легенды Чимганских гор, живущего отшельником — видео

Дожить до 100: откровения легенды Чимганских гор, живущего отшельником — видео

Его по праву называют легендой Чимганских гор - по его походными картами по сей день пользуются спасатели и инструкторы.

2023-06-10T20:02+0500

2023-06-10T20:02+0500

2023-06-10T20:02+0500

видео

узбекистан

чимган

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/09/35864011_52:0:2486:1369_1920x0_80_0_0_4de17f4f7d8eaf8637ac58a50acfb023.png

Науфгали Кумсалиеву 86 лет, более 30 из них он живет отшельником в вагончике на горе.Когда-то Науфгали был горным инстурктором и одним из первых проводил экскурсии по горам Чимгана. Его походными картами пользуются спасатели и инструкторы и сегодня. А мужчину по праву называют "легендой" Чимганских гор. О том, как мужчина стал жить отшельником горах, он рассказал Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео узбекистан чимганские горы отшельник инструктор экскурсии науфгали кумсалиев более 30 лет в горах как живет отшельник