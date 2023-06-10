https://uz.sputniknews.ru/20230610/pogoda-v-uzbekistane-10-iyunya-35870314.html
Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня
Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу в большинстве регионов снизится на 1-2 градуса.
2023-06-10T05:00+0500
2023-06-10T05:00+0500
2023-06-10T05:00+0500
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
погода
погода в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_0:247:3067:1972_1920x0_80_0_0_9867c76099f4bdf7d6f6e46aece59aaf.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. По всей территории Узбекистана 10 июня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В большинстве регионов страны синоптики обещают усиление ветра до 15-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 21-26 градусов тепла.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bbe32a89612ce8712a547ef985fc11c6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет 10 июня каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская наманганская андижанская ферганская область погода жара температура воздуха усиление ветра пыльный поземок
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет 10 июня каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская наманганская андижанская ферганская область погода жара температура воздуха усиление ветра пыльный поземок
Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу в большинстве регионов снизится на 1-2 градуса.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik
. По всей территории Узбекистана 10 июня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, сообщает
Узгидромет.
В большинстве регионов страны синоптики обещают усиление ветра до 15-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Каракалпакстан, Хорезмская область – 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Ферганская долина – 33-38 градусов тепла.
В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 21-26 градусов тепла.