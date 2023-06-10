Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230610/pogoda-v-uzbekistane-10-iyunya-35870314.html
Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня
Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу в большинстве регионов снизится на 1-2 градуса.
2023-06-10T05:00+0500
2023-06-10T05:00+0500
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
погода
погода в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_0:247:3067:1972_1920x0_80_0_0_9867c76099f4bdf7d6f6e46aece59aaf.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. По всей территории Узбекистана 10 июня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В большинстве регионов страны синоптики обещают усиление ветра до 15-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 21-26 градусов тепла.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bbe32a89612ce8712a547ef985fc11c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет 10 июня каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская наманганская андижанская ферганская область погода жара температура воздуха усиление ветра пыльный поземок
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет 10 июня каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская наманганская андижанская ферганская область погода жара температура воздуха усиление ветра пыльный поземок

Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня

05:00 10.06.2023
© unsplash.com/Zuyet AwarmatikЗакат над Хивой
Закат над Хивой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2023
© unsplash.com/Zuyet Awarmatik
Подписаться на
НовостиTelegram
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу в большинстве регионов снизится на 1-2 градуса.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. По всей территории Узбекистана 10 июня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В большинстве регионов страны синоптики обещают усиление ветра до 15-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Ферганская долина – 33-38 градусов тепла.
В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 21-26 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0