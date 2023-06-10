https://uz.sputniknews.ru/20230610/pogoda-v-uzbekistane-10-iyunya-35870314.html

Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня

Чуть прохладнее: погода в Узбекистане 10 июня

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу в большинстве регионов снизится на 1-2 градуса.

2023-06-10T05:00+0500

2023-06-10T05:00+0500

2023-06-10T05:00+0500

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

погода

погода в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. По всей территории Узбекистана 10 июня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В большинстве регионов страны синоптики обещают усиление ветра до 15-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 21-26 градусов тепла.

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