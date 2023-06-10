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Спасатели МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе – видео
Спасатели МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе – видео
Юный велосипедист в Алмалыке не справился с управлением и оказался в безвыходном положении.
2023-06-10T12:51+0500
2023-06-10T12:51+0500
2023-06-10T12:51+0500
узбекистан
алмалык
мчс
происшествие
подросток
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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.Накануне 14-летний житель Ташкента, катаясь на велосипеде в городе Алмалык, не справился с управлением, врезался в бетонную опору линии электропередач, в проеме которого и застряла его голова.Вызволять подростка пришлось сотрудникам МЧС. Мальчика осмотрели сотрудники "Скорой помощи". Подросток не пострадал.
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узбекистан алмалык происшествия общество подросток застрял в бетонном столбе опора линии электропередач спасатели мчс скорая помощь не справился с управлением
узбекистан алмалык происшествия общество подросток застрял в бетонном столбе опора линии электропередач спасатели мчс скорая помощь не справился с управлением
Спасатели МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе – видео
Юный велосипедист в Алмалыке не справился с управлением и оказался в безвыходном положении.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik.
Сотрудники МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе, сообщает
пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Накануне 14-летний житель Ташкента, катаясь на велосипеде в городе Алмалык, не справился с управлением, врезался в бетонную опору линии электропередач, в проеме которого и застряла его голова.
Вызволять подростка пришлось сотрудникам МЧС. Мальчика осмотрели сотрудники "Скорой помощи". Подросток не пострадал.