https://uz.sputniknews.ru/20230610/spasateli-mchs-podrostok-zastryal-v-betonnom-stolbe--video-35880148.html

Спасатели МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе – видео

Спасатели МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе – видео

Юный велосипедист в Алмалыке не справился с управлением и оказался в безвыходном положении.

2023-06-10T12:51+0500

2023-06-10T12:51+0500

2023-06-10T12:51+0500

узбекистан

алмалык

мчс

происшествие

подросток

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС вызволили подростка, застрявшего в бетонном столбе, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.Накануне 14-летний житель Ташкента, катаясь на велосипеде в городе Алмалык, не справился с управлением, врезался в бетонную опору линии электропередач, в проеме которого и застряла его голова.Вызволять подростка пришлось сотрудникам МЧС. Мальчика осмотрели сотрудники "Скорой помощи". Подросток не пострадал.

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узбекистан алмалык происшествия общество подросток застрял в бетонном столбе опора линии электропередач спасатели мчс скорая помощь не справился с управлением