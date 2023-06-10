https://uz.sputniknews.ru/20230610/v-ankare-vzryv-pogibshie--video-35880487.html

В Анкаре произошел взрыв на заводе, есть погибшие — видео

В Анкаре произошел взрыв на заводе, есть погибшие — видео

Взрыв произошел на заводе по производству ракет, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

2023-06-10T13:29+0500

2023-06-10T13:29+0500

2023-06-10T13:29+0500

в мире

турция

анкара

взрыв

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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

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в мире турция анкара завод по производству ракет взрыв погибшие министерство национальной обороны видео