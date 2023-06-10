https://uz.sputniknews.ru/20230610/v-ankare-vzryv-pogibshie--video-35880487.html
В Анкаре произошел взрыв на заводе, есть погибшие — видео
В Анкаре произошел взрыв на заводе, есть погибшие — видео
Взрыв произошел на заводе по производству ракет, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
2023-06-10T13:29+0500
2023-06-10T13:29+0500
2023-06-10T13:29+0500
в мире
турция
анкара
взрыв
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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
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в мире турция анкара завод по производству ракет взрыв погибшие министерство национальной обороны видео
в мире турция анкара завод по производству ракет взрыв погибшие министерство национальной обороны видео
В Анкаре произошел взрыв на заводе, есть погибшие — видео
Взрыв произошел на заводе по производству ракет, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", - сообщили в ведомстве.