https://uz.sputniknews.ru/20230611/elena-malysheva-vrach-poezdka-samarkand-video-35886645.html

Елена Малышева призналась в любви к Узбекистану – видео

Елена Малышева призналась в любви к Узбекистану – видео

Телеведущая показала у себя в соцсетях, как провела проездку в Самарканд.

2023-06-11T16:25+0500

2023-06-11T16:25+0500

2023-06-11T16:25+0500

культура

елена малышева

узбекистан

самарканд

видео

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказал в соцсетях о своей поездке в Самарканд.В город она приехала для участия в узбекско-российском медицинском форуме, который проходил с 3 по 4 июня. Программа мероприятия включала в себя пленарные заседания, панельные дискуссии и секционные заседания.По словам Малышевой, в Узбекистане современная медицина и прекрасные врачи, которые сочетают в себе "ум, красоту, профессионализм, терпение, такт и скромность".Несмотря на ограниченное время в городе, телеведущая успела погулять по рынку, примерить национальные узбекские наряды, изучить кухню и достопримечательности, а также пообщаться с местными жителями.Напомним, Елена Малышева – российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!".

узбекистан

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