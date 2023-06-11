https://uz.sputniknews.ru/20230611/elena-malysheva-vrach-poezdka-samarkand-video-35886645.html
Елена Малышева призналась в любви к Узбекистану – видео
Елена Малышева призналась в любви к Узбекистану – видео
Телеведущая показала у себя в соцсетях, как провела проездку в Самарканд.
2023-06-11T16:25+0500
2023-06-11T16:25+0500
2023-06-11T16:25+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказал в соцсетях о своей поездке в Самарканд.В город она приехала для участия в узбекско-российском медицинском форуме, который проходил с 3 по 4 июня. Программа мероприятия включала в себя пленарные заседания, панельные дискуссии и секционные заседания.По словам Малышевой, в Узбекистане современная медицина и прекрасные врачи, которые сочетают в себе "ум, красоту, профессионализм, терпение, такт и скромность".Несмотря на ограниченное время в городе, телеведущая успела погулять по рынку, примерить национальные узбекские наряды, изучить кухню и достопримечательности, а также пообщаться с местными жителями.Напомним, Елена Малышева – российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!".
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культура елена малышева узбекистан самарканд видео медицинский форум
культура елена малышева узбекистан самарканд видео медицинский форум
Елена Малышева призналась в любви к Узбекистану – видео
Знаменитая телеведущая показала у себя в соцсетях, как провела проездку в Самарканд.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказал в соцсетях о своей поездке в Самарканд.
В город она приехала для участия в узбекско-российском медицинском форуме, который проходил с 3 по 4 июня. Программа мероприятия включала в себя пленарные заседания, панельные дискуссии и секционные заседания.
По словам Малышевой, в Узбекистане современная медицина и прекрасные врачи, которые сочетают в себе "ум, красоту, профессионализм, терпение, такт и скромность".
"В Узбекистане много перемен, медицина международного уровня. Проекты по здоровому образу жизни ", - отметила она.
Несмотря на ограниченное время в городе, телеведущая успела погулять по рынку, примерить национальные узбекские наряды, изучить кухню и достопримечательности, а также пообщаться с местными жителями.
"Мой любимый Узбекистан! Как же мне хорошо под вашим золотым солнцем и синим-синим небом! Как мне тепло и радостно ярким жарким днем и черной прохладной ночью. Как всегда я уехала наполненная вашей любовью и добротой",- поделилась она в соцсетях впечатлениями о поездке.
Напомним, Елена Малышева – российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!".