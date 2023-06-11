https://uz.sputniknews.ru/20230611/italiya-kiev-zelenskiy-politika-konflikt-35888804.html
Экс-премьер Италии: Киев не может единолично выбирать условия мирных переговоров
Экс-премьер Италии: Киев не может единолично выбирать условия мирных переговоров
Политик раскритиковал желание Зеленского единолично выбрать решение конфликта.
2023-06-11T20:14+0500
2023-06-11T20:14+0500
2023-06-11T20:14+0500
политика
в мире
италия
джузеппе конте
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0b/35888633_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_952613a2da0a185006e9f97123f4871b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях будут проходить мирные переговоры, заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает РИА Новости.Мира нужно добиваться за столом переговоров, поставки оружия не помогут решить конфликт.Также Конте считает, что Запад ошибся, когда решил продолжить отправку вооружений вместо дипломатических переговоров.Отменять переговоры было ошибкой, которая обостряет конфликт и может даже привести к применения ядерного оружия.Ранее итальянский вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия будет рассматривать решение украинского конфликта только через "десять пунктов мирного предложения" Киева.Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0b/35888633_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_d52d7a2b48fe09da322aa103799028f9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика в мире италия конте украина зеленский
политика в мире италия конте украина зеленский
Экс-премьер Италии: Киев не может единолично выбирать условия мирных переговоров
Итальянский политик раскритиковал желание Зеленского единолично выбрать способ решения украинского конфликта.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
Украинский президент Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях будут проходить мирные переговоры, заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает РИА Новости
.
Мира нужно добиваться за столом переговоров, поставки оружия не помогут решить конфликт.
"Поскольку мы косвенно, - а боюсь и непосредственно, - вскоре будем вовлечены в войну, мы имеем право тоже сесть за стол переговоров. И мы не можем дать Зеленскому чистый вексель, чтобы он сказал нам, как и когда заключать мир, на каких условиях, должен ли он дойти до Москвы или одержать победу", - подчеркнул политик.
Также Конте считает, что Запад ошибся, когда решил продолжить отправку вооружений вместо дипломатических переговоров.
"Мы вступаем в войну…Не было бы лучше уже после первых военных поставок Украине, сесть за стол переговоров? Не было бы более мудро вместо того, чтобы говорить, что нельзя вести переговоры с преступниками, а нужно побеждать, побеждать, побеждать, не было бы более мудро сесть за стол переговоров?" - отметил он.
Отменять переговоры было ошибкой, которая обостряет конфликт и может даже привести к применения ядерного оружия.
Ранее итальянский вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия будет рассматривать решение украинского конфликта только через "десять пунктов мирного предложения" Киева.
Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.