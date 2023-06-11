https://uz.sputniknews.ru/20230611/italiya-kiev-zelenskiy-politika-konflikt-35888804.html

Экс-премьер Италии: Киев не может единолично выбирать условия мирных переговоров

Экс-премьер Италии: Киев не может единолично выбирать условия мирных переговоров

Политик раскритиковал желание Зеленского единолично выбрать решение конфликта.

2023-06-11T20:14+0500

2023-06-11T20:14+0500

2023-06-11T20:14+0500

политика

в мире

италия

джузеппе конте

украина

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях будут проходить мирные переговоры, заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает РИА Новости.Мира нужно добиваться за столом переговоров, поставки оружия не помогут решить конфликт.Также Конте считает, что Запад ошибся, когда решил продолжить отправку вооружений вместо дипломатических переговоров.Отменять переговоры было ошибкой, которая обостряет конфликт и может даже привести к применения ядерного оружия.Ранее итальянский вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия будет рассматривать решение украинского конфликта только через "десять пунктов мирного предложения" Киева.Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

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