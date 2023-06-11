https://uz.sputniknews.ru/20230611/muynak-rybak-istoriya-jizni-aralskoe-more-video-35889238.html
"В Аральском море тогда были айсберги" – история жизни рыбака из Муйнака
"В Аральском море тогда были айсберги" – история жизни рыбака из Муйнака
Рыбак рассказал, каким было Аральское море.
2023-06-11T21:10+0500
2023-06-11T21:10+0500
2023-06-11T21:10+0500
видео
история
культура
аральское море
узбекистан
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Али Шатдинов – рыбак из Муйнака и живая история города. Ведь он помнит Аральское море и любит делиться своими воспоминаниями о былой жизни.В детстве он выходил в море вместе с отцом. Рыбацкое ремесло кормило семью Али - ага долгие годы.С какими трудностями сталкивались рыбаки? Когда начало высыхать Аральское море? Ответы на эти и многие другие вопросы в нашем видео.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео история культура аральское море узбекистан муйнак
видео история культура аральское море узбекистан муйнак
"В Аральском море тогда были айсберги" – история жизни рыбака из Муйнака
Элина Бекназарова
Корреспондент
Рыбак рассказал трогательную историю жизни, огромной частью которой всегда было Аральское море.
Али Шатдинов – рыбак из Муйнака и живая история города. Ведь он помнит Аральское море и любит делиться своими воспоминаниями о былой жизни.
В детстве он выходил в море вместе с отцом. Рыбацкое ремесло кормило семью Али - ага долгие годы.
"Уходили в море за ловлей на 15 дней, даже на месяц. Деньги были в рыбе. Бывало и сложно, когда выходили в море зимой. Лед мог треснуть и были рыбаки, которые не возвращались. Айсберги были и в Аральском море",- вспоминает мужчина.
С какими трудностями сталкивались рыбаки? Когда начало высыхать Аральское море? Ответы на эти и многие другие вопросы в нашем видео.