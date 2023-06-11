https://uz.sputniknews.ru/20230611/muynak-rybak-istoriya-jizni-aralskoe-more-video-35889238.html

"В Аральском море тогда были айсберги" – история жизни рыбака из Муйнака

"В Аральском море тогда были айсберги" – история жизни рыбака из Муйнака

Рыбак рассказал, каким было Аральское море.

2023-06-11T21:10+0500

2023-06-11T21:10+0500

2023-06-11T21:10+0500

видео

история

культура

аральское море

узбекистан

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Али Шатдинов – рыбак из Муйнака и живая история города. Ведь он помнит Аральское море и любит делиться своими воспоминаниями о былой жизни.В детстве он выходил в море вместе с отцом. Рыбацкое ремесло кормило семью Али - ага долгие годы.С какими трудностями сталкивались рыбаки? Когда начало высыхать Аральское море? Ответы на эти и многие другие вопросы в нашем видео.

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2023

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видео история культура аральское море узбекистан муйнак