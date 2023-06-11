https://uz.sputniknews.ru/20230611/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-11-iyunya-35883318.html

Прогноз погоды в Узбекистане на 11 июня

Прогноз погоды в Узбекистане на 11 июня

По всей республике сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет.

2023-06-11T05:00+0500

2023-06-11T05:00+0500

2023-06-11T05:00+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В воскресенье по Узбекистану сохранится сухая и жаркая погода, лишь небольшая переменная облачность, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях вновь может подняться ветер до 17-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 23-28 градусов.

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