https://uz.sputniknews.ru/20230611/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-11-iyunya-35883318.html
Прогноз погоды в Узбекистане на 11 июня
Прогноз погоды в Узбекистане на 11 июня
По всей республике сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет.
2023-06-11T05:00+0500
2023-06-11T05:00+0500
2023-06-11T05:00+0500
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прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В воскресенье по Узбекистану сохранится сухая и жаркая погода, лишь небольшая переменная облачность, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях вновь может подняться ветер до 17-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 23-28 градусов.
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узбекистан погода прогноз погоды жара без осадков пыльный поземок усиление ветра
узбекистан погода прогноз погоды жара без осадков пыльный поземок усиление ветра
Прогноз погоды в Узбекистане на 11 июня
По всей республике сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
В воскресенье по Узбекистану сохранится сухая и жаркая погода, лишь небольшая переменная облачность, сообщает
Узгидромет.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях вновь может подняться ветер до 17-22 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Каракалпакстан, Хорезмская Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, области, регионы Ферганской долины – 33-38 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов.
В горных районах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 23-28 градусов.