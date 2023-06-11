https://uz.sputniknews.ru/20230611/uzbekistan-anvar-anvarov-pryjka-v-vysot-rekord-35887575.html
В Узбекистане установили новый рекорд по прыжкам в длину
В Узбекистане установили новый рекорд по прыжкам в длину
Рекорд установил легкоатлет Анвар Анваров на турнире в Женеве.
2023-06-11T18:17+0500
2023-06-11T18:17+0500
2023-06-11T18:17+0500
спорт
узбекистан
турнир
легкая атлетика
анвар анваров
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Спортсмен Анвар Анваров установил новый рекорд Узбекистана по прыжкам в длину, передает Национальный олимпийский комитет.В заключительный день международного турнира по лёгкой атлетике "Atletica Geneve – EAP" Анваров выступил в прыжках в длину, прыгнув на 8.22 метров.Данный результат не только принес спортсмену "золото", но и побил рекорд Узбекистана 1985 года.Напомним, турнир по лёгкой атлетике "Atletica Geneve – EAP" значится в календаре Всемирной федерации лёгкой атлетики в качестве соревнования "бронзового" уровня.
https://uz.sputniknews.ru/20230610/cafa-nations-cup-gde-posmotret-uzbekistan-oman-35881997.html
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спорт узбекистан турнир легкая атлетика анвар анваров рекорд прыжки в длину
спорт узбекистан турнир легкая атлетика анвар анваров рекорд прыжки в длину
В Узбекистане установили новый рекорд по прыжкам в длину
Рекорд установил легкоатлет Анвар Анваров на международном турнире в Женеве.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
Спортсмен Анвар Анваров установил новый рекорд Узбекистана по прыжкам в длину, передает
Национальный олимпийский комитет.
В заключительный день международного турнира по лёгкой атлетике "Atletica Geneve – EAP" Анваров выступил в прыжках в длину, прыгнув на 8.22 метров.
Данный результат не только принес спортсмену "золото", но и побил рекорд Узбекистана 1985 года.
Напомним, турнир по лёгкой атлетике "Atletica Geneve – EAP" значится в календаре Всемирной федерации лёгкой атлетики в качестве соревнования "бронзового" уровня.