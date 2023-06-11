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https://uz.sputniknews.ru/20230611/v-surxandare-vo-dvore-doma-nashli-redkogo-olenenka-35882952.html
В Сурхандарье во дворе дома нашли редкого олененка
В Сурхандарье во дворе дома нашли редкого олененка
Специалисты выясняют, как детеныш попал во двор жилого дома.
2023-06-11T08:00+0500
2023-06-11T08:00+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
животное
общество
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В одном из домов Сурхандарьи обнаружили неожиданного гостя. Им оказался детеныш редкого вида оленя, сообщает ИА "Дунё".Сотрудники Минэкологии и Национального природного парка "Боботог" забрали малыша и временно передали его Термезскому зоопарку.Сейчас специалисты пытаются понять, как он попал во двор жилого дома.
узбекистан
сурхандарьинская область
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узбекистан сурхандарьинская область олененок редкий вид во дворе дома термезский зоопарк минэкологии
узбекистан сурхандарьинская область олененок редкий вид во дворе дома термезский зоопарк минэкологии

В Сурхандарье во дворе дома нашли редкого олененка

08:00 11.06.2023
© ИА "Дунё"В Сурхандарье во дворе дома нашли редкого олененка
В Сурхандарье во дворе дома нашли редкого олененка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2023
© ИА "Дунё"
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Специалисты выясняют, как детеныш попал во двор жилого дома.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. В одном из домов Сурхандарьи обнаружили неожиданного гостя. Им оказался детеныш редкого вида оленя, сообщает ИА "Дунё".
Сотрудники Минэкологии и Национального природного парка "Боботог" забрали малыша и временно передали его Термезскому зоопарку.
Сейчас специалисты пытаются понять, как он попал во двор жилого дома.
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