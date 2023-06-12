https://uz.sputniknews.ru/20230612/ekvador-jenschina-poxorony-jizn-35900006.html
Жительница Эквадора ожила на своих похоронах
Жительница Эквадора ожила на своих похоронах
Ранее медики констатировали ее смерть и выдали тело родственникам
2023-06-12T11:54+0500
2023-06-12T11:54+0500
2023-06-12T11:55+0500
в мире
женщина
похороны
эквадор
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В эквадорском городе Бабаойо пожилая женщина, признанная мертвой и находясь в гробу, начала подавать признаки жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Universo.Умершая находилась в гробу несколько часов. Когда крышку гроба открыли, чтобы подготовить тело к похоронам, сын женщины и другие родственники заметили, что она подает признаки жизни.У медиков пока нет объяснений по поводу причин произошедшего. Возможно, пациентка впала в каталепсию (состояние обездвиженности, которое может продолжаться несколько дней).Сейчас женщина находится в больнице, а ее родственники рассматривают возможность подачи иска в суд против медучреждения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
женщина похороны эквадор в мире
женщина похороны эквадор в мире
Жительница Эквадора ожила на своих похоронах
11:54 12.06.2023 (обновлено: 11:55 12.06.2023)
Ранее медики констатировали ее смерть и выдали тело родственникам.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В эквадорском городе Бабаойо пожилая женщина, признанная мертвой и находясь в гробу, начала подавать признаки жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету El Universo.
"В пятницу врач больницы Мартин выдал родным тело Беллы, которая скончалась", — отмечает СМИ.
Умершая находилась в гробу несколько часов. Когда крышку гроба открыли, чтобы подготовить тело к похоронам, сын женщины и другие родственники заметили, что она подает признаки жизни.
У медиков пока нет объяснений по поводу причин произошедшего. Возможно, пациентка впала в каталепсию (состояние обездвиженности, которое может продолжаться несколько дней).
Сейчас женщина находится в больнице, а ее родственники рассматривают возможность подачи иска в суд против медучреждения.