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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230612/putin-rossiya-nagrady-boytsy-spetsoperatsiya-35914564.html
Владимир Путин лично наградил участников СВО
Владимир Путин лично наградил участников СВО
В день России Путин навестил проходящих лечение участников спецоперации.
2023-06-12T21:29+0500
2023-06-12T21:29+0500
спецоперация россии по защите донбасса
политика
в мире
владимир путин
награда
россия
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил госпиталь имени Вишневского, где вручил участникам спецоперации награды, передает РИА Новости.Политик наградил звездой Героя России командира стрелкового взвода Юрия Жуланова, который помог сослуживцам выйти из-под обстрела.По словам мужчины, на прошлой неделе президент говорил с ним по телефону. Путин высоко оценил поступок военного, а также спросил о здоровье и обстоятельствах его подвига. Также президент рассказал Жуланову, что представит его "к высшей награде и к присвоению воинского звания".Кроме того, во время визита несколько других бойцов получили ордена Мужества из рук политика.Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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спецоперация сво политика в мире путин награда россия
спецоперация сво политика в мире путин награда россия

Владимир Путин лично наградил участников СВО

21:29 12.06.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин наградил военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России
Президент РФ В. Путин наградил военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
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В день России Путин навестил проходящих лечение участников спецоперации.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил госпиталь имени Вишневского, где вручил участникам спецоперации награды, передает РИА Новости.
Политик наградил звездой Героя России командира стрелкового взвода Юрия Жуланова, который помог сослуживцам выйти из-под обстрела.
По словам мужчины, на прошлой неделе президент говорил с ним по телефону. Путин высоко оценил поступок военного, а также спросил о здоровье и обстоятельствах его подвига. Также президент рассказал Жуланову, что представит его "к высшей награде и к присвоению воинского звания".
Кроме того, во время визита несколько других бойцов получили ордена Мужества из рук политика.
Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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