https://uz.sputniknews.ru/20230612/putin-rossiya-nagrady-boytsy-spetsoperatsiya-35914564.html

Владимир Путин лично наградил участников СВО

Владимир Путин лично наградил участников СВО

В день России Путин навестил проходящих лечение участников спецоперации.

2023-06-12T21:29+0500

2023-06-12T21:29+0500

2023-06-12T21:29+0500

спецоперация россии по защите донбасса

политика

в мире

владимир путин

награда

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0c/35914377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b195756b9bc27376f6ac4b6f385fb5f.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил госпиталь имени Вишневского, где вручил участникам спецоперации награды, передает РИА Новости.Политик наградил звездой Героя России командира стрелкового взвода Юрия Жуланова, который помог сослуживцам выйти из-под обстрела.По словам мужчины, на прошлой неделе президент говорил с ним по телефону. Путин высоко оценил поступок военного, а также спросил о здоровье и обстоятельствах его подвига. Также президент рассказал Жуланову, что представит его "к высшей награде и к присвоению воинского звания".Кроме того, во время визита несколько других бойцов получили ордена Мужества из рук политика.Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация сво политика в мире путин награда россия