Каким запомнят Сильвио Берлускони — 14 кадров из жизни политика

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время двухдневного официального визита в Румынию.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время двухдневного официального визита в Румынию.
Берлускони позирует с Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым для фото на саммите G20 в Лондоне в 2009 году.
Берлускони позирует с Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым для фото на саммите G20 в Лондоне в 2009 году.
Пожилая женщина расплакалась во время визита Сильвио Берлускони в Л'Акуилу после сильного землетрясения в 2009 году.
Пожилая женщина расплакалась во время визита Сильвио Берлускони в Л'Акуилу после сильного землетрясения в 2009 году.
Премьер-министр Сильвио Берлускони наблюдает за пресс-конференцией, прошедшей после переговоров правительства Германии и Италии в 2011 году.
Премьер-министр Сильвио Берлускони наблюдает за пресс-конференцией, прошедшей после переговоров правительства Германии и Италии в 2011 году.
Берлускони смотрит на почетный караул, ожидая президента Палестины Махмуда Аббаса перед их встречей во дворце Киджи в Риме в 2008 году.
Берлускони смотрит на почетный караул, ожидая президента Палестины Махмуда Аббаса перед их встречей во дворце Киджи в Риме в 2008 году.
Президент России Владимир Путин прощается с бывшим председателем Совета министров Итальянской Республики, председателем партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони после встречи в международном аэропорту "Фьюмичино" в Риме в 2019 году.
Президент России Владимир Путин прощается с бывшим председателем Совета министров Итальянской Республики, председателем партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони после встречи в международном аэропорту "Фьюмичино" в Риме в 2019 году.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони (в центре) во время прогулки с российским президентом Владимиром Путиным по ялтинской набережной в Крыму в 2015 году. Итальянский политик пообщался с местными жителями.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони (в центре) во время прогулки с российским президентом Владимиром Путиным по ялтинской набережной в Крыму в 2015 году. Итальянский политик пообщался с местными жителями.
Берлускони вместе с Путиным посетил главный подвал в объединении "Массандра" с самой большой библиотекой вин в мире в 2015 году.
Берлускони вместе с Путиным посетил главный подвал в объединении "Массандра" с самой большой библиотекой вин в мире в 2015 году.
Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и федеральный канцлер Германии Ангела меркель (слева направо) на церемонии фотографирования глав стран G20 во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах в 2011 году.
Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и федеральный канцлер Германии Ангела меркель (слева направо) на церемонии фотографирования глав стран G20 во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах в 2011 году.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступает на телепрограмме RAI 1 "Porta a Porta" в 2014 году после суда по делу о мошенничестве.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступает на телепрограмме RAI 1 "Porta a Porta" в 2014 году после суда по делу о мошенничестве.
Берлускони вместе с лидерами партий итальянской коалиции крайне правых и правых партий во время совместного митинга на площади Пьяцца дель Пополо в Риме в 2022 году.
Берлускони вместе с лидерами партий итальянской коалиции крайне правых и правых партий во время совместного митинга на площади Пьяцца дель Пополо в Риме в 2022 году.
Депутат Европарламента от Италии Сильвио Берлускони принимает участие в голосовании по выборам нового президента Европейского парламента в 2019 году во Франции.
Депутат Европарламента от Италии Сильвио Берлускони принимает участие в голосовании по выборам нового президента Европейского парламента в 2019 году во Франции.
Лидеру итальянской правой партии "Forza Italia" Сильвио Берлускони аплодируют сторонники во время митинга в 2022 году.
Лидеру итальянской правой партии "Forza Italia" Сильвио Берлускони аплодируют сторонники во время митинга в 2022 году.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на презентации книги Антонио Разци "Le mie mani pulite" в Риме в 2012 году.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на презентации книги Антонио Разци "Le mie mani pulite" в Риме в 2012 году.