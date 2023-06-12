Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230612/silvio-berluskoni-italiya-smert-jizn-foto-35905200.html
Каким запомнят Сильвио Берлускони — 14 кадров из жизни политика
Каким запомнят Сильвио Берлускони — 14 кадров из жизни политика
Каким был "долгожитель" итальянской политики – в нашей фотоленте.
2023-06-12T16:40+0500
2023-06-12T17:02+0500
фото
политика
сильвио берлускони
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0c/35905365_0:194:3136:1958_1920x0_80_0_0_726292a1e139a9a88b3bb245d229597b.jpg
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0c/35905365_274:0:2885:1958_1920x0_80_0_0_d044ecaa0b709f97bd71d64994f3744e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото политика в мире берлускони италия умер берлускони
фото политика в мире берлускони италия умер берлускони

Каким запомнят Сильвио Берлускони — 14 кадров из жизни политика

16:40 12.06.2023 (обновлено: 17:02 12.06.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в 86 лет после продолжительной болезни. Он стал настоящим "долгожителем" итальянской политики. Каким был Берлускони — в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время двухдневного официального визита в Румынию.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время двухдневного официального визита в Румынию. - Sputnik Узбекистан
1/14
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время двухдневного официального визита в Румынию.

© AFP 2023 / Eric Feferberg

Берлускони позирует с Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым для фото на саммите G20 в Лондоне в 2009 году.

Берлускони позирует с Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым для фото на саммите G20 в Лондоне в 2009 году. - Sputnik Узбекистан
2/14
© AFP 2023 / Eric Feferberg

Берлускони позирует с Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым для фото на саммите G20 в Лондоне в 2009 году.

© AFP 2023 / Livio Anticoli

Пожилая женщина расплакалась во время визита Сильвио Берлускони в Л'Акуилу после сильного землетрясения в 2009 году.

Пожилая женщина расплакалась во время визита Сильвио Берлускони в Л&#x27;Акуилу после сильного землетрясения в 2009 году. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AFP 2023 / Livio Anticoli

Пожилая женщина расплакалась во время визита Сильвио Берлускони в Л'Акуилу после сильного землетрясения в 2009 году.

© AFP 2023 / Johannes Eisele

Премьер-министр Сильвио Берлускони наблюдает за пресс-конференцией, прошедшей после переговоров правительства Германии и Италии в 2011 году.

Премьер-министр Сильвио Берлускони наблюдает за пресс-конференцией, прошедшей после переговоров правительства Германии и Италии в 2011 году. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AFP 2023 / Johannes Eisele

Премьер-министр Сильвио Берлускони наблюдает за пресс-конференцией, прошедшей после переговоров правительства Германии и Италии в 2011 году.

© AFP 2023 / Alberto Pizzoli

Берлускони смотрит на почетный караул, ожидая президента Палестины Махмуда Аббаса перед их встречей во дворце Киджи в Риме в 2008 году.

Берлускони смотрит на почетный караул, ожидая президента Палестины Махмуда Аббаса перед их встречей во дворце Киджи в Риме в 2008 году. - Sputnik Узбекистан
5/14
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli

Берлускони смотрит на почетный караул, ожидая президента Палестины Махмуда Аббаса перед их встречей во дворце Киджи в Риме в 2008 году.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин прощается с бывшим председателем Совета министров Итальянской Республики, председателем партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони после встречи в международном аэропорту "Фьюмичино" в Риме в 2019 году.

Президент России Владимир Путин прощается с бывшим председателем Совета министров Итальянской Республики, председателем партии &quot;Вперед, Италия&quot; Сильвио Берлускони после встречи в международном аэропорту &quot;Фьюмичино&quot; в Риме в 2019 году. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин прощается с бывшим председателем Совета министров Итальянской Республики, председателем партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони после встречи в международном аэропорту "Фьюмичино" в Риме в 2019 году.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони (в центре) во время прогулки с российским президентом Владимиром Путиным по ялтинской набережной в Крыму в 2015 году. Итальянский политик пообщался с местными жителями.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони (в центре) во время прогулки с российским президентом Владимиром Путиным по ялтинской набережной в Крыму в 2015 году. Итальянский политик пообщался с местными жителями. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони (в центре) во время прогулки с российским президентом Владимиром Путиным по ялтинской набережной в Крыму в 2015 году. Итальянский политик пообщался с местными жителями.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Берлускони вместе с Путиным посетил главный подвал в объединении "Массандра" с самой большой библиотекой вин в мире в 2015 году.

Берлускони вместе с Путиным посетил главный подвал в объединении &quot;Массандра&quot; с самой большой библиотекой вин в мире в 2015 году. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Берлускони вместе с Путиным посетил главный подвал в объединении "Массандра" с самой большой библиотекой вин в мире в 2015 году.

© Sputnik / Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанк

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и федеральный канцлер Германии Ангела меркель (слева направо) на церемонии фотографирования глав стран G20 во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах в 2011 году.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и федеральный канцлер Германии Ангела меркель (слева направо) на церемонии фотографирования глав стран G20 во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах в 2011 году. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Dmitry Astakhov
/
Перейти в фотобанк

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и федеральный канцлер Германии Ангела меркель (слева направо) на церемонии фотографирования глав стран G20 во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах в 2011 году.

© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступает на телепрограмме RAI 1 "Porta a Porta" в 2014 году после суда по делу о мошенничестве.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступает на телепрограмме RAI 1 &quot;Porta a Porta&quot; в 2014 году после суда по делу о мошенничестве. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступает на телепрограмме RAI 1 "Porta a Porta" в 2014 году после суда по делу о мошенничестве.

© AFP 2023 / Alberto Pizzoli

Берлускони вместе с лидерами партий итальянской коалиции крайне правых и правых партий во время совместного митинга на площади Пьяцца дель Пополо в Риме в 2022 году.

Берлускони вместе с лидерами партий итальянской коалиции крайне правых и правых партий во время совместного митинга на площади Пьяцца дель Пополо в Риме в 2022 году. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli

Берлускони вместе с лидерами партий итальянской коалиции крайне правых и правых партий во время совместного митинга на площади Пьяцца дель Пополо в Риме в 2022 году.

© AFP 2023 / Frederick Florin

Депутат Европарламента от Италии Сильвио Берлускони принимает участие в голосовании по выборам нового президента Европейского парламента в 2019 году во Франции.

Депутат Европарламента от Италии Сильвио Берлускони принимает участие в голосовании по выборам нового президента Европейского парламента в 2019 году во Франции. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AFP 2023 / Frederick Florin

Депутат Европарламента от Италии Сильвио Берлускони принимает участие в голосовании по выборам нового президента Европейского парламента в 2019 году во Франции.

© AFP 2023 / Filippo Monteforte

Лидеру итальянской правой партии "Forza Italia" Сильвио Берлускони аплодируют сторонники во время митинга в 2022 году.

Лидеру итальянской правой партии &quot;Forza Italia&quot; Сильвио Берлускони аплодируют сторонники во время митинга в 2022 году. - Sputnik Узбекистан
13/14
© AFP 2023 / Filippo Monteforte

Лидеру итальянской правой партии "Forza Italia" Сильвио Берлускони аплодируют сторонники во время митинга в 2022 году.

© AFP 2023 / Andreas Solaro

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на презентации книги Антонио Разци "Le mie mani pulite" в Риме в 2012 году.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на презентации книги Антонио Разци &quot;Le mie mani pulite&quot; в Риме в 2012 году. - Sputnik Узбекистан
14/14
© AFP 2023 / Andreas Solaro

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на презентации книги Антонио Разци "Le mie mani pulite" в Риме в 2012 году.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0