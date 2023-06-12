https://uz.sputniknews.ru/20230612/umer-silvio-berluskoni-35901961.html

Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио Берлускони

Знаменитому итальянскому политику было 86 лет.

2023-06-12T13:44+0500

2023-06-12T13:44+0500

2023-06-12T13:58+0500

политика

в мире

сильвио берлускони

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/16/32453418_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_7971d7a71554cb7a0219303685f9d662.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости.По данным местных СМИ, политика не стало в больнице в Милане.Напомним, Сильвио Берлускони родился в 1936 году в Милане. За время политической карьеры трижды был премьер-министром Италии и четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011 гг.).

италия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире италия берлускони политика умер берлускони