https://uz.sputniknews.ru/20230612/umer-silvio-berluskoni-35901961.html
Умер Сильвио Берлускони
Умер Сильвио Берлускони
Знаменитому итальянскому политику было 86 лет.
2023-06-12T13:44+0500
2023-06-12T13:44+0500
2023-06-12T13:58+0500
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сильвио берлускони
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости.По данным местных СМИ, политика не стало в больнице в Милане.Напомним, Сильвио Берлускони родился в 1936 году в Милане. За время политической карьеры трижды был премьер-министром Италии и четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011 гг.).
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в мире италия берлускони политика умер берлускони
в мире италия берлускони политика умер берлускони
Умер Сильвио Берлускони
13:44 12.06.2023 (обновлено: 13:58 12.06.2023)
Знаменитому итальянскому политику было 86 лет. Он скончался в Милане.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости
.
По данным местных СМИ, политика не стало в больнице в Милане.
Напомним, Сильвио Берлускони родился в 1936 году в Милане. За время политической карьеры трижды был премьер-министром Италии и четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011 гг.).