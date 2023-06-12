https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-boris-chuxovich-kniga-usto-mumin-prezentatsiya-35901439.html
В Узбекистане презентуют книгу о легендарном художнике Усто Мумине
В Узбекистане презентуют книгу о легендарном художнике Усто Мумине
Произведение Бориса Чуховича рассказывает о первом и наиболее значительном творческом цикле Александра Николаева (Усто Мумина), созданном после переезда из Москвы в Среднюю Азию в 1920 году.
2023-06-12T13:56+0500
2023-06-12T13:56+0500
2023-06-12T13:56+0500
узбекистан
фонд
культура
книга
художник
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Презентацию. книги Бориса Чуховича “Любовь, дружба, вечность Усто Мумина” анонсировал Фонд развития культуры и искусства.Она пройдет 14 июня 2023 года в 19:00 в атриуме Государственного музея искусств Узбекистана.Книга посвящена первому и наиболее значительному творческому циклу художника Александра Николаева (Усто Мумина), созданному после переезда из Москвы в Среднюю Азию в 1920 году.Автор проанализировал центральное произведение цикла — картину “Любовь, дружба, вечность”Также он изучил деятельность самаркандского художественного кружка Даниила Степанова, членом которого был Усто Мумин с 1921 по 1924 годы.Для справки: Александр Васильевич Николаев (Усто Мумин, 1897-1957) — русский советский художник, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1950), живописец, график.
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узбекистан художник фонд книга культура
узбекистан художник фонд книга культура
В Узбекистане презентуют книгу о легендарном художнике Усто Мумине
Произведение Бориса Чуховича рассказывает о первом и наиболее значительном творческом цикле Александра Николаева (Усто Мумина), созданном после переезда из Москвы в Среднюю Азию в 1920 году.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Презентацию. книги Бориса Чуховича “Любовь, дружба, вечность Усто Мумина” анонсировал Фонд развития культуры и искусства.
Она пройдет 14 июня 2023 года в 19:00 в атриуме Государственного музея искусств Узбекистана.
Книга посвящена первому и наиболее значительному творческому циклу художника Александра Николаева (Усто Мумина), созданному после переезда из Москвы в Среднюю Азию в 1920 году.
Автор проанализировал центральное произведение цикла — картину “Любовь, дружба, вечность”
Также он изучил деятельность самаркандского художественного кружка Даниила Степанова, членом которого был Усто Мумин с 1921 по 1924 годы.
“Ключевые части книги посвящены иконографии наиболее значительных произведений Усто Мумина и культурным контекстам, обусловившим их появление”, — говорится в сообщении.
Для справки: Александр Васильевич Николаев (Усто Мумин, 1897-1957) — русский советский художник, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1950), живописец, график.