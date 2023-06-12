https://uz.sputniknews.ru/20230612/uzbekistan-nomera-avtomobiley-tsifry-bukvy-infografika-35912444.html

Что означают цифры и буквы на номерах авто в Узбекистане – инфографика

Что означают цифры и буквы на номерах авто в Узбекистане – инфографика

Знаете ли вы серии автомобильных номеров государственных организаций Узбекистана?

2023-06-12T18:37+0500

2023-06-12T18:37+0500

2023-06-12T18:37+0500

инфографика

узбекистан

автомобили

автомобильный номер

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В Узбекистане для номеров используют буквы латинского алфавита от А до Z (исключение – буквы I (i)).Первые две цифры означают территориальный код, следующие три цифры – регистрационный номер, а буквы – серию. Флаг Узбекистана выступает в качестве идентификатора страны.Sputnik подготовил подробный разбор о значении букв и цифр в автомобильных номерах. Подробности – в нашей инфографике.

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