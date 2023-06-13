https://uz.sputniknews.ru/20230613/kak-uznat-pinfl-inn--instruktsiya-35938705.html
Как узбекистанцам узнать свои ПИНФЛ и ИНН — инструкция
Как узбекистанцам узнать свои ПИНФЛ и ИНН — инструкция
Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) нужен для получения государственных и банковских услуг. Как его узнать – читайте в инструкции.
2023-06-13T17:58+0500
2023-06-13T17:58+0500
2023-06-13T17:58+0500
узбекистан
общество
документы
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Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) - это идентификатор, который нужен для получения государственных, банковских, социальных и других услуг.Такой номер присваивают гражданину при рождении или при получении паспорта. Он не меняется до конца жизни владельца. Сегодня ПИНФЛ практически полностью заменил идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) однако в некоторых ситуациях все еще могут понадобиться оба номера.Как узнать свои ПИНФЛ и ИНН, читайте в нашей инструкции.Получить информацию о номере своего ПИНФЛ и ИНН можно онлайн через сайт Электронных налоговых услуг (https://my3.soliq.uz/).Услугу можно получить бесплатно.
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узбекистан инн пинфл персональный идентификационный номер физического лица индивидуальный номер налогоплательщика как узнать где узнать инструкция где найти через сайт электронных налоговых услуг онлайн не выходя из дома
узбекистан инн пинфл персональный идентификационный номер физического лица индивидуальный номер налогоплательщика как узнать где узнать инструкция где найти через сайт электронных налоговых услуг онлайн не выходя из дома
Как узбекистанцам узнать свои ПИНФЛ и ИНН — инструкция
Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) нужен для получения государственных и банковских услуг. Сегодня он почти заменил ИНН, но в некоторых ситуациях могут понадобиться оба номера. Как их узнать – читайте в инструкции.
Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) - это идентификатор, который нужен для получения государственных, банковских, социальных и других услуг.
Такой номер присваивают гражданину при рождении или при получении паспорта. Он не меняется до конца жизни владельца. Сегодня ПИНФЛ практически полностью заменил идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) однако в некоторых ситуациях все еще могут понадобиться оба номера.
Как узнать свои ПИНФЛ и ИНН, читайте в нашей инструкции.
Получить информацию о номере своего ПИНФЛ и ИНН можно онлайн через сайт Электронных налоговых услуг (https://my3.soliq.uz/
).
Для этого войдите в раздел "Все услуги". Далее найдите окно "Персональная идентификация" и нажмите на кнопку "Узнай свой ИНН".
В окне введите паспортные данные и выберите тип вашего документа. После этого нажмите на кнопку "поиск".
Перед вами откроется форма, где будут указаны ваши ИНН и ПИНФЛ, а также дата выдачи и место регистрации.
Лист с результатом можно скачать, нажав кнопку "Скачать".
Услугу можно получить бесплатно.