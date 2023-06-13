https://uz.sputniknews.ru/20230613/kak-uznat-pinfl-inn--instruktsiya-35938705.html

Как узбекистанцам узнать свои ПИНФЛ и ИНН — инструкция

Как узбекистанцам узнать свои ПИНФЛ и ИНН — инструкция

Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) нужен для получения государственных и банковских услуг. Как его узнать – читайте в инструкции.

2023-06-13T17:58+0500

2023-06-13T17:58+0500

2023-06-13T17:58+0500

узбекистан

общество

документы

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Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) - это идентификатор, который нужен для получения государственных, банковских, социальных и других услуг.Такой номер присваивают гражданину при рождении или при получении паспорта. Он не меняется до конца жизни владельца. Сегодня ПИНФЛ практически полностью заменил идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) однако в некоторых ситуациях все еще могут понадобиться оба номера.Как узнать свои ПИНФЛ и ИНН, читайте в нашей инструкции.Получить информацию о номере своего ПИНФЛ и ИНН можно онлайн через сайт Электронных налоговых услуг (https://my3.soliq.uz/).Услугу можно получить бесплатно.

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