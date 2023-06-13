Кто в разные годы претендовал на пост президента Узбекистана и что с ними сейчас

За 32 года узбекистанцы выбирали президента шесть раз — в 1991, 2000, 2007, 2015, 2016, 2021 годах.
1991 год
В декабре 1991 года на президентских выборах в Узбекистане Ислам Каримов набрал 86%голосов.
2000 год
9 января 2000 год
В президентских выборах участвовали два кандидата: Ислам Каримов от УзЛиДеП и Абдулхафиз Джалолов от НДПУ. За него проголосовали 4,7% избирателей. Действующий тогда президент получил 91,9% голосов.
Что с кандидатами сейчас?
— Ислам Каримов – первый президент Узбекистана, умер в 2016 году;
— Абдулхафиз Джалолов возглавлял Институт философии и права Академии наук Узбекистана в 1993-2001 гг. Умер в 2019 году;
2007 год
23 декабря 2007 год
В выборах участвовали Ислам Каримов от Либерально-демократической партии Узбекистана, Аслиддин Рустамов от Народно-демократической партии Узбекистана, Акмаль Саидов от инициативной группы избирателей. Кандидатом от Социал-демократической партии Узбекистана “Адолат” стала Дилором Тошмухамедова.
Каримов тогда набрал 88,1% голосов.
За Аслиддина Рустамова проголосовали 3,17% избирателей, за Акмаля Саидова — 2,85%, за Дилором Тошмухамедову — 2,9%.
Что сейчас с кандидатами?
— Аслиддин Рустамов был заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса в 2007 — 2012 годах. В настоящее время работает главным специалистом Узбекского промышленно-строительного банка;
— Акмаль Саидов – первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального Центра РУз по правам человека.
— Дилором Тошмухамедова – заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса;
2015 год
29 марта 2015 год
В президентских выборах победил Ислам Каримов — его поддержали 90,39% избирателей.
Другими кандидатами стали:
— Акмаль Саидов от Демократической партии Узбекистана “Миллий тикланиш” с 2,92% голосов;
— Хатамжон Кетмонов от Народно-демократической партии Узбекистана с 2,92% голосов;
— Нариман Умаров от Социал-демократической партии “Адолат" с 3,46% голосов.
Что сейчас с кандидатами?
— Хатамжон Кетмонов – первый заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров;
— Нариман Умаров – председатель Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса;
— Акмаль Саидов – первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального Центра РУз по правам человека.
2016 год
4 декабря 2016 год
2 сентября 2016 года скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. В связи с этим внеочередные президентские выборы состоялись 4 декабря.
Кандидатом от Либерально-демократической партии стал бывший премьер-министр Шавкат Мирзиёев, после ухода Каримова исполнявший обязанности главы государства. За него проголосовали 88,61% избирателей.
В выборах также участвовали:
— Сарвар Отамуратов (Демократическая партия Узбекистана “Миллий тикланиш”) с результатом 2,35% голосов
— Хатамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия) — 3,73%
— Нариман Умаров (Социал-демократическая партия Узбекистана “Адолат”) — 3,46%.
Что с кандидатами сейчас:
— Шавкат Мирзиёев – действующий президент Узбекистана.
— Хатамжон Кетмонов – первый заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров;
— Нариман Умаров – председатель Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса;
— Сарвар Отамуратов – профессор, преподаватель кафедры "Общественных наук" Ташкентского финансового института.
2021 год
24 октября 2021 год
Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах, набрав 80,12% голосов.
Кроме него за этот пост боролись Максуда Варисова от Народно-демократической партии (6,63% голосов), Алишер Кадыров от Национально-демократической партии “Миллий тикланиш” (5,48%), Нарзулло Обломурадов от Экологической партии (4,14%) и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии “Адолат” (3,39%).
Что с кандидатами сейчас?
— Шавкат Мирзиёев – действующий президент Узбекистана.
— Нарзулло Обломурадов – заместитель министра природных ресурсов;
— Алишер Кадыров – заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер Демократической партии “Миллий тикланиш”;
— Максуда Варисова – заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана;
— Бахром Абдухалимов – председатель СДП “Адолат”;
2023 год
Для участия во внеочередных президентских выборах зарегистрировали 4 кандидатов:
— Улугбека Иноятова от Народно-демократической партии (НДПУ);
— Шавката Мирзиёева от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП);
— Робахон Махмудову от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат”;
— Абдушукура Хамзаева от Экологической партии.
Демократическая партия (ДПУ) “Миллий тикланиш” не стала выдвигать своего кандидата, поддержав кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.
Кандидаты, выдвинутые на досрочных президентских выборах:
— Абдушукур Хамзаев - председатель Исполнительного комитета Центрального Совета Экологической партии Узбекистана с 2022 года;
— Улугбек Иноятов – заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер Народно-демократической партии Узбекистана;
— Робахон Махмудова – первый заместитель председателя Верховного суда Республики Узбекистан, председатель судебной коллегии по административным вопросам. На данный момент судейские полномочия кандидата приостановлены;
— Шавкат Мирзиёев – действующий президент Узбекистана.