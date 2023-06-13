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Кто в разные годы претендовал на пост президента Узбекистана и что с ними сейчас

В преддверии досрочных президентских выборов Sputnik вспоминает как проходили выборы в Узбекистане после обретения Независимости в 1991 году.

За 32 года узбекистанцы выбирали президента шесть раз — в 1991, 2000, 2007, 2015, 2016, 2021 годах.

1991 год

В декабре 1991 года на президентских выборах в Узбекистане Ислам Каримов набрал 86%голосов.

2000 год

9 января 2000 год

В президентских выборах участвовали два кандидата: Ислам Каримов от УзЛиДеП и Абдулхафиз Джалолов от НДПУ. За него проголосовали 4,7% избирателей. Действующий тогда президент получил 91,9% голосов.

Что с кандидатами сейчас?

— Ислам Каримов – первый президент Узбекистана, умер в 2016 году;

— Абдулхафиз Джалолов возглавлял Институт философии и права Академии наук Узбекистана в 1993-2001 гг. Умер в 2019 году;

2007 год

23 декабря 2007 год

В выборах участвовали Ислам Каримов от Либерально-демократической партии Узбекистана, Аслиддин Рустамов от Народно-демократической партии Узбекистана, Акмаль Саидов от инициативной группы избирателей. Кандидатом от Социал-демократической партии Узбекистана “Адолат” стала Дилором Тошмухамедова.

Каримов тогда набрал 88,1% голосов.

За Аслиддина Рустамова проголосовали 3,17% избирателей, за Акмаля Саидова — 2,85%, за Дилором Тошмухамедову — 2,9%.

Что сейчас с кандидатами?

— Аслиддин Рустамов был заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса в 2007 — 2012 годах. В настоящее время работает главным специалистом Узбекского промышленно-строительного банка;

— Акмаль Саидов – первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального Центра РУз по правам человека.

— Дилором Тошмухамедова – заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса;

2015 год

29 марта 2015 год

В президентских выборах победил Ислам Каримов — его поддержали 90,39% избирателей.

Другими кандидатами стали:

— Акмаль Саидов от Демократической партии Узбекистана “Миллий тикланиш” с 2,92% голосов;

— Хатамжон Кетмонов от Народно-демократической партии Узбекистана с 2,92% голосов;

— Нариман Умаров от Социал-демократической партии “Адолат" с 3,46% голосов.

Что сейчас с кандидатами?

— Хатамжон Кетмонов – первый заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров;

— Нариман Умаров – председатель Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса;

— Акмаль Саидов – первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального Центра РУз по правам человека.

2016 год

4 декабря 2016 год

2 сентября 2016 года скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. В связи с этим внеочередные президентские выборы состоялись 4 декабря.

Кандидатом от Либерально-демократической партии стал бывший премьер-министр Шавкат Мирзиёев, после ухода Каримова исполнявший обязанности главы государства. За него проголосовали 88,61% избирателей.

В выборах также участвовали:

— Сарвар Отамуратов (Демократическая партия Узбекистана “Миллий тикланиш”) с результатом 2,35% голосов

— Хатамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия) — 3,73%

— Нариман Умаров (Социал-демократическая партия Узбекистана “Адолат”) — 3,46%.

Что с кандидатами сейчас:

— Шавкат Мирзиёев – действующий президент Узбекистана.

— Хатамжон Кетмонов – первый заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров;

— Нариман Умаров – председатель Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса;

— Сарвар Отамуратов – профессор, преподаватель кафедры "Общественных наук" Ташкентского финансового института.

2021 год

24 октября 2021 год

Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах, набрав 80,12% голосов.

Кроме него за этот пост боролись Максуда Варисова от Народно-демократической партии (6,63% голосов), Алишер Кадыров от Национально-демократической партии “Миллий тикланиш” (5,48%), Нарзулло Обломурадов от Экологической партии (4,14%) и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии “Адолат” (3,39%).

Что с кандидатами сейчас?

— Шавкат Мирзиёев – действующий президент Узбекистана.

— Нарзулло Обломурадов – заместитель министра природных ресурсов;

— Алишер Кадыров – заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер Демократической партии “Миллий тикланиш”;

— Максуда Варисова – заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана;

— Бахром Абдухалимов – председатель СДП “Адолат”;

2023 год

Для участия во внеочередных президентских выборах зарегистрировали 4 кандидатов:

— Улугбека Иноятова от Народно-демократической партии (НДПУ);

— Шавката Мирзиёева от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП);

— Робахон Махмудову от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат”;

— Абдушукура Хамзаева от Экологической партии.

Демократическая партия (ДПУ) “Миллий тикланиш” не стала выдвигать своего кандидата, поддержав кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.

Кандидаты, выдвинутые на досрочных президентских выборах:

— Абдушукур Хамзаев - председатель Исполнительного комитета Центрального Совета Экологической партии Узбекистана с 2022 года;

— Улугбек Иноятов – заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер Народно-демократической партии Узбекистана;

— Робахон Махмудова – первый заместитель председателя Верховного суда Республики Узбекистан, председатель судебной коллегии по административным вопросам. На данный момент судейские полномочия кандидата приостановлены;

— Шавкат Мирзиёев – действующий президент Узбекистана.

Количество избирателей, принявших участие в президентских выборах в Узбекистане с 1991 по 2021 годы: - Sputnik Узбекистан
Количество избирателей, принявших участие в президентских выборах в Узбекистане с 1991 по 2021 годы: - Sputnik Узбекистан
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16:55 13.06.2023 (обновлено: 17:02 13.06.2023)
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