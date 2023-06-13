Кто в разные годы претендовал на пост президента Узбекистана и что с ними сейчас

2000 год

9 января 2000 год

В президентских выборах участвовали два кандидата: Ислам Каримов от УзЛиДеП и Абдулхафиз Джалолов от НДПУ. За него проголосовали 4,7% избирателей. Действующий тогда президент получил 91,9% голосов.

Что с кандидатами сейчас?

— Ислам Каримов – первый президент Узбекистана, умер в 2016 году;

— Абдулхафиз Джалолов возглавлял Институт философии и права Академии наук Узбекистана в 1993-2001 гг. Умер в 2019 году;