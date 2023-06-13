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https://uz.sputniknews.ru/20230613/v-chimgane-proshel-ekofestival-i-ekologicheskaya-aktsiya-35942805.html
В Чимгане прошел экофестиваль и экологическая акция
В Чимгане прошел экофестиваль и экологическая акция
На мероприятие приехали делегации из России, Казахстана и Кыргызстана.
2023-06-13T19:21+0500
2023-06-13T19:40+0500
узбекистан
чимган
туризм
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Экотуристический фестиваль "Чимганское ЭХО" прошел в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для участия в церемонии открытия фестиваля в Чимган приехали также делегации из России, Кыргызстана и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Начался фестиваль с соревнования по скайрингу на скоростной забег на гору Чимган. В них приняли участие более 80 спортсменов. В рамках фестиваля прошли также постязания по спортивному ориентированию, в котором участвовало около 70 человек от 7 до 60 лет. Еще 30 человек соревновались в скалолазании.Здесь также прошла экологическая акция "Мы за чистый Чимган" и международный конкурс авторской песни.
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узбекистан бостанлыкский район чимган экотуристический фестиваль экологическая акция соревнования спортивное ориентирование скалолазание россия казахстан кыргызстан экологическая акция конкурс авторской песни барды министерство туризма узбекистана
узбекистан бостанлыкский район чимган экотуристический фестиваль экологическая акция соревнования спортивное ориентирование скалолазание россия казахстан кыргызстан экологическая акция конкурс авторской песни барды министерство туризма узбекистана

В Чимгане прошел экофестиваль и экологическая акция

19:21 13.06.2023 (обновлено: 19:40 13.06.2023)
© Пресс-служба Министерства туризмаЭкотуристический фестиваль в Чимгане
Экотуристический фестиваль в Чимгане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
© Пресс-служба Министерства туризма
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На мероприятие приехали делегации из России, Казахстана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Экотуристический фестиваль "Чимганское ЭХО" прошел в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для участия в церемонии открытия фестиваля в Чимган приехали также делегации из России, Кыргызстана и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.
© Пресс-служба Министерства туризмаЭкотуристический фестиваль в Чимгане
Экотуристический фестиваль в Чимгане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
Экотуристический фестиваль в Чимгане
© Пресс-служба Министерства туризма
Начался фестиваль с соревнования по скайрингу на скоростной забег на гору Чимган. В них приняли участие более 80 спортсменов. В рамках фестиваля прошли также постязания по спортивному ориентированию, в котором участвовало около 70 человек от 7 до 60 лет. Еще 30 человек соревновались в скалолазании.
© Пресс-служба Министерства туризмаЭкотуристический фестиваль в Чимгане
Экотуристический фестиваль в Чимгане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
Экотуристический фестиваль в Чимгане
© Пресс-служба Министерства туризма
Здесь также прошла экологическая акция "Мы за чистый Чимган" и международный конкурс авторской песни.
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