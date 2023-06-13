https://uz.sputniknews.ru/20230613/v-chimgane-proshel-ekofestival-i-ekologicheskaya-aktsiya-35942805.html

В Чимгане прошел экофестиваль и экологическая акция

В Чимгане прошел экофестиваль и экологическая акция

На мероприятие приехали делегации из России, Казахстана и Кыргызстана.

2023-06-13T19:21+0500

2023-06-13T19:21+0500

2023-06-13T19:40+0500

узбекистан

чимган

туризм

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Экотуристический фестиваль "Чимганское ЭХО" прошел в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для участия в церемонии открытия фестиваля в Чимган приехали также делегации из России, Кыргызстана и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Начался фестиваль с соревнования по скайрингу на скоростной забег на гору Чимган. В них приняли участие более 80 спортсменов. В рамках фестиваля прошли также постязания по спортивному ориентированию, в котором участвовало около 70 человек от 7 до 60 лет. Еще 30 человек соревновались в скалолазании.Здесь также прошла экологическая акция "Мы за чистый Чимган" и международный конкурс авторской песни.

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