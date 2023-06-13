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В Хорезме появится машиностроительный кластер
В Хорезме появится машиностроительный кластер
В него войдут 30 предприятий по производству автомобилей и электромобилей, заявил Шавкат Мирзиёев.
2023-06-13T15:59+0500
2023-06-13T15:59+0500
2023-06-13T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Хорезме появится машиностроительный кластер, в который войдут 30 предприятий по производству автомобилей и электромобилей.Об этом рассказал на встрече с избирателями Хорезмской области кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев.По планам, к 2030 году кластер будет производить продукции на $2 млрд, уточнил Мирзиёев.
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узбекистан хорезм встреча с избирателями выборы президента узбекистана 2023 президентские выборы голосование предвыборная агитация машиностроительный кластер
узбекистан хорезм встреча с избирателями выборы президента узбекистана 2023 президентские выборы голосование предвыборная агитация машиностроительный кластер
В Хорезме появится машиностроительный кластер
15:59 13.06.2023 (обновлено: 16:30 13.06.2023)
В него войдут 30 предприятий по производству автомобилей и электромобилей, заявил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Хорезме появится машиностроительный кластер, в который войдут 30 предприятий по производству автомобилей и электромобилей.
Об этом рассказал
на встрече с избирателями Хорезмской области кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Мощность автомобильного завода в Питнаке будет увеличена с нынешних 90 000 единиц до 150 000 в следующем году. Здесь будет создан машиностроительный кластер в составе 30 предприятий по выпуску новых автомобилей и электромобилей, а также будет локализовано 100 различных видов импортных комплектующих", — сказал он.
По планам, к 2030 году кластер будет производить продукции на $2 млрд, уточнил Мирзиёев.