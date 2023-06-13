https://uz.sputniknews.ru/20230613/v-xorezm-mashinostroitelnyy-klaster-35933147.html

В Хорезме появится машиностроительный кластер

В Хорезме появится машиностроительный кластер

В него войдут 30 предприятий по производству автомобилей и электромобилей, заявил Шавкат Мирзиёев.

2023-06-13T15:59+0500

2023-06-13T15:59+0500

2023-06-13T16:30+0500

узбекистан

хорезм

хорезмская область

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

шавкат мирзиёев

встреча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0c/35898794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41c93f9cedd2f67c6b7aed2cd2022046.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Хорезме появится машиностроительный кластер, в который войдут 30 предприятий по производству автомобилей и электромобилей.Об этом рассказал на встрече с избирателями Хорезмской области кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев.По планам, к 2030 году кластер будет производить продукции на $2 млрд, уточнил Мирзиёев.

узбекистан

хорезм

хорезмская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан хорезм встреча с избирателями выборы президента узбекистана 2023 президентские выборы голосование предвыборная агитация машиностроительный кластер