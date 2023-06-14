https://uz.sputniknews.ru/20230614/kinoteatr-jivotnoe-tailand-foto-35969447.html
В кино с домашним любимцем: 8 кадров нового кинотеатра в Таиланде
В кино с домашним любимцем: 8 кадров нового кинотеатра в Таиланде
Как прошло открытие этого уникального заведения – в нашей фотоленте.
2023-06-14T21:54+0500
2023-06-14T21:54+0500
2023-06-14T21:54+0500
фотолента
таиланд
животные
кинотеатр
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фотолента фото таиланд животные кинотеатр кино домашние животные
фотолента фото таиланд животные кинотеатр кино домашние животные
В кино с домашним любимцем: 8 кадров нового кинотеатра в Таиланде
В Бангкоке открыли первый кинотеатр для домашних животных под названием "i-Tail Pet Cinema". Как прошло открытие этого уникального заведения – в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Проект создан сетью кинотеатров Major Cineplex совместно с компанией "i-Tail", производящей корм для животных.
Проект создан сетью кинотеатров Major Cineplex совместно с компанией "i-Tail", производящей корм для животных.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Концепция проекта разработала по типу детского кинотеатра.
Концепция проекта разработала по типу детского кинотеатра.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
На первом сеансе четвероногие смотрели фильм "Русалочка".
На первом сеансе четвероногие смотрели фильм "Русалочка".
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Животные должны были сидеть в специальных сумках, пока специалисты регулировали звук и освещение. После этого хозяева могли взять питомцев на руки.
Животные должны были сидеть в специальных сумках, пока специалисты регулировали звук и освещение. После этого хозяева могли взять питомцев на руки.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
При просмотре на животные должны были быть в памперсах.
При просмотре на животные должны были быть в памперсах.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Шпиц и его хозяин ждут начало фильма в кинотеатре.
Шпиц и его хозяин ждут начало фильма в кинотеатре.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Кошка рассматривает места в кинозале.
Кошка рассматривает места в кинозале.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Для животных в кинотеатре установили даже туалеты.
Для животных в кинотеатре установили даже туалеты.