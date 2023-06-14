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https://uz.sputniknews.ru/20230614/kinoteatr-jivotnoe-tailand-foto-35969447.html
В кино с домашним любимцем: 8 кадров нового кинотеатра в Таиланде
В кино с домашним любимцем: 8 кадров нового кинотеатра в Таиланде
Как прошло открытие этого уникального заведения – в нашей фотоленте.
2023-06-14T21:54+0500
2023-06-14T21:54+0500
фотолента
таиланд
животные
кинотеатр
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фотолента фото таиланд животные кинотеатр кино домашние животные
фотолента фото таиланд животные кинотеатр кино домашние животные

В кино с домашним любимцем: 8 кадров нового кинотеатра в Таиланде

21:54 14.06.2023
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В Бангкоке открыли первый кинотеатр для домашних животных под названием "i-Tail Pet Cinema". Как прошло открытие этого уникального заведения – в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Проект создан сетью кинотеатров Major Cineplex совместно с компанией "i-Tail", производящей корм для животных.

Проект создан сетью кинотеатров Major Cineplex совместно с компанией &quot;i-Tail&quot;, производящей корм для животных. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Проект создан сетью кинотеатров Major Cineplex совместно с компанией "i-Tail", производящей корм для животных.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Концепция проекта разработала по типу детского кинотеатра.

Концепция проекта разработала по типу детского кинотеатра. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Концепция проекта разработала по типу детского кинотеатра.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

На первом сеансе четвероногие смотрели фильм "Русалочка".

На первом сеансе четвероногие смотрели фильм &quot;Русалочка&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

На первом сеансе четвероногие смотрели фильм "Русалочка".

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Животные должны были сидеть в специальных сумках, пока специалисты регулировали звук и освещение. После этого хозяева могли взять питомцев на руки.

Животные должны были сидеть в специальных сумках, пока специалисты регулировали звук и освещение. После этого хозяева могли взять питомцев на руки. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Животные должны были сидеть в специальных сумках, пока специалисты регулировали звук и освещение. После этого хозяева могли взять питомцев на руки.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

При просмотре на животные должны были быть в памперсах.

При просмотре на животные должны были быть в памперсах. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

При просмотре на животные должны были быть в памперсах.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Шпиц и его хозяин ждут начало фильма в кинотеатре.

Шпиц и его хозяин ждут начало фильма в кинотеатре. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Шпиц и его хозяин ждут начало фильма в кинотеатре.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Кошка рассматривает места в кинозале.

Кошка рассматривает места в кинозале. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Кошка рассматривает места в кинозале.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Для животных в кинотеатре установили даже туалеты.

Для животных в кинотеатре установили даже туалеты. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Для животных в кинотеатре установили даже туалеты.

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