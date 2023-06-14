В кино с домашним любимцем: 8 кадров нового кинотеатра в Таиланде

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В Бангкоке открыли первый кинотеатр для домашних животных под названием "i-Tail Pet Cinema". Как прошло открытие этого уникального заведения – в нашей фотоленте.