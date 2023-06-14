https://uz.sputniknews.ru/20230614/minfin-ssha-negativnyy-effekt-sanktsiy-na-dollar-35959125.html
Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар
Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар
Страны, которые могут пострадать от санкций, мотивированы на поиск других инструментов, заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.
2023-06-14T14:12+0500
2023-06-14T14:12+0500
2023-06-14T15:19+0500
в мире
сша
доллары
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0a/25200690_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_bc4c24fa7c7f716d46a695cc780e2985.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Санкции США могут отрицательно сказаться на долларе, поскольку мотивируют другие страны искать альтернативные инструменты расчетов, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса, сообщает РИА Новости. При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0a/25200690_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_714fa3253fe347f717ed1517b3777ca9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире сша министерство финансов министр джанет йеллен слушания финансовый комитет палата представителей конгресс санкции негативный эффект взаиморасчеты альтернативные инструменты
в мире сша министерство финансов министр джанет йеллен слушания финансовый комитет палата представителей конгресс санкции негативный эффект взаиморасчеты альтернативные инструменты
Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар
14:12 14.06.2023 (обновлено: 15:19 14.06.2023)
Страны, которые могут пострадать от санкций, мотивированы на поиск других инструментов, заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Санкции США могут отрицательно сказаться на долларе, поскольку мотивируют другие страны искать альтернативные инструменты расчетов, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса, сообщает РИА Новости
.
"Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов", — сообщила она.
При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.