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https://uz.sputniknews.ru/20230614/minfin-ssha-negativnyy-effekt-sanktsiy-na-dollar-35959125.html
Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар
Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар
Страны, которые могут пострадать от санкций, мотивированы на поиск других инструментов, заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.
2023-06-14T14:12+0500
2023-06-14T15:19+0500
в мире
сша
доллары
санкции
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Санкции США могут отрицательно сказаться на долларе, поскольку мотивируют другие страны искать альтернативные инструменты расчетов, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса, сообщает РИА Новости. При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.
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в мире сша министерство финансов министр джанет йеллен слушания финансовый комитет палата представителей конгресс санкции негативный эффект взаиморасчеты альтернативные инструменты
в мире сша министерство финансов министр джанет йеллен слушания финансовый комитет палата представителей конгресс санкции негативный эффект взаиморасчеты альтернативные инструменты

Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар

14:12 14.06.2023 (обновлено: 15:19 14.06.2023)
© Sputnik / Vladimir FedorenkoДенежные купюры долларов США
Денежные купюры долларов США - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Страны, которые могут пострадать от санкций, мотивированы на поиск других инструментов, заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Санкции США могут отрицательно сказаться на долларе, поскольку мотивируют другие страны искать альтернативные инструменты расчетов, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса, сообщает РИА Новости.

"Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов", — сообщила она.

При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.
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