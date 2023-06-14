https://uz.sputniknews.ru/20230614/minfin-ssha-negativnyy-effekt-sanktsiy-na-dollar-35959125.html

Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар

Минфин США рассказал о негативном эффекте санкций на доллар

Страны, которые могут пострадать от санкций, мотивированы на поиск других инструментов, заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.

2023-06-14T14:12+0500

2023-06-14T14:12+0500

2023-06-14T15:19+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Санкции США могут отрицательно сказаться на долларе, поскольку мотивируют другие страны искать альтернативные инструменты расчетов, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса, сообщает РИА Новости. При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.

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