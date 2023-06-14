https://uz.sputniknews.ru/20230614/minzdrav-rf-lekarstva-lokalizatsiya-35964011.html

Практически все зарубежные лекарства можно выпускать в России — Минздрав РФ

Практически все зарубежные лекарства можно выпускать в России — Минздрав РФ

Зарубежным партнерам не удалось наладить импорт лекарств на российский рынок без регистрации и контроля цен, заявил на ПМЭФ замминистра здравоохранения РФ.

2023-06-14T16:37+0500

2023-06-14T16:37+0500

2023-06-14T17:42+0500

россия

экономический форум в санкт-петербурге

министерство здравоохранения россии

лекарства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33395898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44ec2127791875daace1344f4f8ab677.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В России могут воспроизвести практически все зарубежные препараты и наладить выпуск инновационных лекарств. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. Российская фармацевтика ответила наращиванием производства и развитием навыков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 — 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия санкт-петербург пмэф петербургский международный экономический форум заместитель министра здравоохранения сергей глаголев выпуск лекарств локализация фармакология фармацевтика