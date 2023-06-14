https://uz.sputniknews.ru/20230614/minzdrav-rf-lekarstva-lokalizatsiya-35964011.html
Практически все зарубежные лекарства можно выпускать в России — Минздрав РФ
Практически все зарубежные лекарства можно выпускать в России — Минздрав РФ
Зарубежным партнерам не удалось наладить импорт лекарств на российский рынок без регистрации и контроля цен, заявил на ПМЭФ замминистра здравоохранения РФ.
2023-06-14T16:37+0500
2023-06-14T16:37+0500
2023-06-14T17:42+0500
россия
экономический форум в санкт-петербурге
министерство здравоохранения россии
лекарства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33395898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44ec2127791875daace1344f4f8ab677.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В России могут воспроизвести практически все зарубежные препараты и наладить выпуск инновационных лекарств. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. Российская фармацевтика ответила наращиванием производства и развитием навыков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 — 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33395898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a105bdd19fd8d5ded4722845f4b25d5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия санкт-петербург пмэф петербургский международный экономический форум заместитель министра здравоохранения сергей глаголев выпуск лекарств локализация фармакология фармацевтика
россия санкт-петербург пмэф петербургский международный экономический форум заместитель министра здравоохранения сергей глаголев выпуск лекарств локализация фармакология фармацевтика
Практически все зарубежные лекарства можно выпускать в России — Минздрав РФ
16:37 14.06.2023 (обновлено: 17:42 14.06.2023)
Зарубежным партнерам не удалось наладить импорт лекарств на российский рынок без регистрации и контроля цен, заявил на ПМЭФ замминистра здравоохранения РФ.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik
. В России могут воспроизвести практически все зарубежные препараты и наладить выпуск инновационных лекарств. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости
.
"Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", — сказал Глаголев.
По его словам, ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. Российская фармацевтика ответила наращиванием производства и развитием навыков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 — 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.