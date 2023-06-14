https://uz.sputniknews.ru/20230614/rossiya-dumaet-o-tom-chtoby-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-35956357.html

Россия думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки — Путин

Россия думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки — Путин

Беднейшие страны получают лишь 3% украинского зерна в рамках сделки, подчеркнул российский президент.

2023-06-14T12:50+0500

2023-06-14T12:50+0500

2023-06-14T12:50+0500

россия

владимир путин

зерно

украина

африка

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Россия думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более, что ВСУ использует коридор для запуска беспилотных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, сообщает РИА Новости.Как отметил российский лидер, Москва пошла на зерновую сделку не ради Украины, а ради дружественных стран Африки и Латинской Америки.При этом, лишь очень малая часть украинского зерна в рамках зерновой инициативы поступает в беднейшие страны, а большая часть уходит во вполне благополучные государства Евросоюза, отметил он.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Еще в сентябре Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, при этом Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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