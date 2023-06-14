Россия думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки — Путин
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
© Sputnik / Гавриил Григоров/
Беднейшие страны получают лишь 3% украинского зерна в рамках сделки, подчеркнул российский президент.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Россия думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более, что ВСУ использует коридор для запуска беспилотных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, сообщает РИА Новости.
"Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников", - сказал он.
Как отметил российский лидер, Москва пошла на зерновую сделку не ради Украины, а ради дружественных стран Африки и Латинской Америки.
"Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - подчеркнул Владимир Путин.
При этом, лишь очень малая часть украинского зерна в рамках зерновой инициативы поступает в беднейшие страны, а большая часть уходит во вполне благополучные государства Евросоюза, отметил он.
"Из всего объема поставленного зерна украинского только 3% с небольшим пошли в беднейшие страны мира. Там немножко колеблется (процент) - 3,4, 3,2, потому что в зависимости от того, куда очередной сухогруз уходит, корабль с зерном, чуть-чуть меняется, но в целом это 3% с небольшим. Значит, 40% с лишним идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они главные получатели украинского зерна", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Еще в сентябре Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, при этом Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.