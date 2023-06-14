https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-tadjikistan-ges-zarafshan-35966141.html

Узбекистан и Таджикистан запустили строительство двух ГЭС на реке Зарафшан

Узбекистан и Таджикистан запустили строительство двух ГЭС на реке Зарафшан

Страны запустили первый этап строительства гидроэлектростанций.

2023-06-14T17:31+0500

2023-06-14T17:31+0500

2023-06-14T17:44+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан начали первый этап строительства двух ГЭС на реке Заравшан, передает РИА Новости.Вторым этапом станет технико-экономическое обоснование проекта, оно займет около полугода. В ходе этого этапа рассчитают окончательную стоимость проекта, отметил министр.По данным пресс-службы президента Таджикистана, строительство данных ГЭС — это первый крупный проект в энергетическом сотрудничестве Душанбе и Ташкента.В первую очередь стороны планируют построить ГЭС "Яван" мощностью 140 мегаватт. Ее стоимость составит примерно $282 млн. Затем стороны займутся возведением ГЭС "Фандарё" мощностью 135 мегаватт и стоимостью около $270 млн.Напомним, во время своего визита в 2021-м президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соглашение о совместном строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане на реке Зарафшан.Специально для проекта был создан оператор "Тад-Уз Гидро". Известно, что проект финансируют сами республики и международные организации.

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