https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-tadjikistan-ges-zarafshan-35966141.html
Узбекистан и Таджикистан запустили строительство двух ГЭС на реке Зарафшан
Узбекистан и Таджикистан запустили строительство двух ГЭС на реке Зарафшан
Страны запустили первый этап строительства гидроэлектростанций.
2023-06-14T17:31+0500
2023-06-14T17:31+0500
2023-06-14T17:44+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан начали первый этап строительства двух ГЭС на реке Заравшан, передает РИА Новости.Вторым этапом станет технико-экономическое обоснование проекта, оно займет около полугода. В ходе этого этапа рассчитают окончательную стоимость проекта, отметил министр.По данным пресс-службы президента Таджикистана, строительство данных ГЭС — это первый крупный проект в энергетическом сотрудничестве Душанбе и Ташкента.В первую очередь стороны планируют построить ГЭС "Яван" мощностью 140 мегаватт. Ее стоимость составит примерно $282 млн. Затем стороны займутся возведением ГЭС "Фандарё" мощностью 135 мегаватт и стоимостью около $270 млн.Напомним, во время своего визита в 2021-м президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соглашение о совместном строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане на реке Зарафшан.Специально для проекта был создан оператор "Тад-Уз Гидро". Известно, что проект финансируют сами республики и международные организации.
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Узбекистан и Таджикистан запустили строительство двух ГЭС на реке Зарафшан
17:31 14.06.2023 (обновлено: 17:44 14.06.2023)
Страны запустили первый этап строительства гидроэлектростанций, который займет около полугода.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Узбекистан и Таджикистан начали первый этап строительства двух ГЭС на реке Заравшан, передает РИА Новости
.
"Таджикистан и Узбекистан приступили к первому этапу строительства двух ГЭС на реке Зерафшан. Первый этап — это геологоразведочные и изыскательские работы, которые продлятся не менее трех месяцев", — заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума.
Вторым этапом станет технико-экономическое обоснование проекта, оно займет около полугода. В ходе этого этапа рассчитают окончательную стоимость проекта, отметил министр.
По данным пресс-службы президента Таджикистана, строительство данных ГЭС — это первый крупный проект в энергетическом сотрудничестве Душанбе и Ташкента.
В первую очередь стороны планируют построить ГЭС "Яван" мощностью 140 мегаватт. Ее стоимость составит примерно $282 млн. Затем стороны займутся возведением ГЭС "Фандарё" мощностью 135 мегаватт и стоимостью около $270 млн.
Напомним, во время своего визита в 2021-м президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соглашение о совместном строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане на реке Зарафшан.
Специально для проекта был создан оператор "Тад-Уз Гидро". Известно, что проект финансируют сами республики и международные организации.