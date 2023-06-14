https://uz.sputniknews.ru/20230614/v-xokimiyate-tashkenta-proshla-vstrecha-s-poslom-dominikany--o-chem-govorili-35948293.html

В хокимияте Ташкента прошла встреча с послом Доминиканы — о чем говорили

В хокимияте Ташкента прошла встреча с послом Доминиканы — о чем говорили

Стороны планируют организовать совместные культурные мероприятия, установить дружеские связи между столицами двух стран.

2023-06-14T08:45+0500

2023-06-14T08:45+0500

2023-06-14T08:45+0500

узбекистан

ташкент

хокимият ташкента

шавкат умурзаков

встреча

посол

доминикана

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол Доминиканской Республики в Узбекистане Франк Ханс Данненберг Кастельянос, сообщает пресс-служба городской администрации.Умурзаков предложил организовать совместные культурные мероприятия — ярмарки, выставки, фестивали, которые послужат эффективному взаимодействию.В свою очередь, Кастельянос отметил, что реформы в Узбекистане, в том числе отмена визового режима со многими странами, повышают привлекательность республики для туристов, включая доминиканских граждан. Также он предложил установить дружеские связи между Ташкентом и столицей Доминиканы — Санто-Доминго.Речь шла и о налаживании и развитии двусторонних отношений в сфере торговли, экономики, инвестиций, культуры и социального развития.Стороны планируют продолжить практический диалог.

узбекистан

ташкент

доминикана

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