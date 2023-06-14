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https://uz.sputniknews.ru/20230614/v-xokimiyate-tashkenta-proshla-vstrecha-s-poslom-dominikany--o-chem-govorili-35948293.html
В хокимияте Ташкента прошла встреча с послом Доминиканы — о чем говорили
В хокимияте Ташкента прошла встреча с послом Доминиканы — о чем говорили
Стороны планируют организовать совместные культурные мероприятия, установить дружеские связи между столицами двух стран.
2023-06-14T08:45+0500
2023-06-14T08:45+0500
узбекистан
ташкент
хокимият ташкента
шавкат умурзаков
встреча
посол
доминикана
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол Доминиканской Республики в Узбекистане Франк Ханс Данненберг Кастельянос, сообщает пресс-служба городской администрации.Умурзаков предложил организовать совместные культурные мероприятия — ярмарки, выставки, фестивали, которые послужат эффективному взаимодействию.В свою очередь, Кастельянос отметил, что реформы в Узбекистане, в том числе отмена визового режима со многими странами, повышают привлекательность республики для туристов, включая доминиканских граждан. Также он предложил установить дружеские связи между Ташкентом и столицей Доминиканы — Санто-Доминго.Речь шла и о налаживании и развитии двусторонних отношений в сфере торговли, экономики, инвестиций, культуры и социального развития.Стороны планируют продолжить практический диалог.
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узбекистан ташкент хокимият ташкента шавкат умурзаков встреча посол доминикана сотрудничество политика
узбекистан ташкент хокимият ташкента шавкат умурзаков встреча посол доминикана сотрудничество политика

В хокимияте Ташкента прошла встреча с послом Доминиканы — о чем говорили

08:45 14.06.2023
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВстреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента
Встреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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Стороны планируют организовать совместные культурные мероприятия, установить дружеские связи между столицами двух стран.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол Доминиканской Республики в Узбекистане Франк Ханс Данненберг Кастельянос, сообщает пресс-служба городской администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВстреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента
Встреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Встреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Умурзаков предложил организовать совместные культурные мероприятия — ярмарки, выставки, фестивали, которые послужат эффективному взаимодействию.
В свою очередь, Кастельянос отметил, что реформы в Узбекистане, в том числе отмена визового режима со многими странами, повышают привлекательность республики для туристов, включая доминиканских граждан. Также он предложил установить дружеские связи между Ташкентом и столицей Доминиканы — Санто-Доминго.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВстреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента
Встреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Встреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Речь шла и о налаживании и развитии двусторонних отношений в сфере торговли, экономики, инвестиций, культуры и социального развития.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВстреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента
Встреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Встреча с послом Доминиканской республики в хокимияте Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Стороны планируют продолжить практический диалог.
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