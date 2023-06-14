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https://uz.sputniknews.ru/20230614/voenno-akademicheskiy-litsey-urgench-35954735.html
В Ургенче откроется новый военно-академический лицей
В Ургенче откроется новый военно-академический лицей
Лицей имени Джалолиддина Мангуберды начнет работу уже в 2023-2024 учебном году.
2023-06-14T11:30+0500
2023-06-14T11:30+0500
узбекистан
ургенч
лицей
постановление
общество
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ургенче откроется новый военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды. Соответствующее постановление принял президент Шавкат Мирзиёев.Лицей организуют по предложению Министерства обороны, Министерства высшего образования, науки и инноваций и хокимията Хорезмской области.Основные задачи лицея:Лицей примет первых учащихся уже в 2023-2024 учебном году. Ежегодно в лицей будут принимать 150 человек. Продолжительность учебы здесь составит два года.Научно-методическую помощь лицею будут оказывать Ургенчский государственный университет и Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище. А учебно-методическое содействие оказывает Министерство высшего образования, науки и инноваций.
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узбекистан ургенч военно-академический лицей джалолидина мангуберды постановление президента
узбекистан ургенч военно-академический лицей джалолидина мангуберды постановление президента

В Ургенче откроется новый военно-академический лицей

11:30 14.06.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаКомплекс военных образовательных учреждений Службы государственной безопасности
Комплекс военных образовательных учреждений Службы государственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лицей имени Джалолиддина Мангуберды начнет работу уже в 2023-2024 учебном году.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ургенче откроется новый военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды. Соответствующее постановление принял президент Шавкат Мирзиёев.
"Немеркнущее мужество в истории нашего народа отважного полководца, национального героя Джалолиддина Мангуберды, гордости нашей страны и нации, являются своеобразным образцом для молодого поколения, выполняют важную функцию духовного щита в укреплении идеологического иммунитета",- говорится в принятом постановлении.
Лицей организуют по предложению Министерства обороны, Министерства высшего образования, науки и инноваций и хокимията Хорезмской области.
Основные задачи лицея:
готовить достойных кандидатов для поступления на учебу в высшие, высшие военные и военизированные образовательные учреждения;
формировать физически развитых, выносливых, мужественных и отважных защитников Родины, обладающих ораторскими и лидерскими качествами;
развивать у учащихся широкого мировоззрения, интеллектуального потенциала, творческого и аналитического мышления, формирование прочных знаний по естественным и точным наукам, иностранным языкам и современным информационным технологиям, а также обучение их начальным знаниям военного дела;
формировать резерв кадров для Вооруженных сил страны.
Лицей примет первых учащихся уже в 2023-2024 учебном году. Ежегодно в лицей будут принимать 150 человек. Продолжительность учебы здесь составит два года.
Научно-методическую помощь лицею будут оказывать Ургенчский государственный университет и Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище. А учебно-методическое содействие оказывает Министерство высшего образования, науки и инноваций.
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