https://uz.sputniknews.ru/20230614/voenno-akademicheskiy-litsey-urgench-35954735.html

В Ургенче откроется новый военно-академический лицей

В Ургенче откроется новый военно-академический лицей

Лицей имени Джалолиддина Мангуберды начнет работу уже в 2023-2024 учебном году.

2023-06-14T11:30+0500

2023-06-14T11:30+0500

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узбекистан

ургенч

лицей

постановление

общество

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ургенче откроется новый военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды. Соответствующее постановление принял президент Шавкат Мирзиёев.Лицей организуют по предложению Министерства обороны, Министерства высшего образования, науки и инноваций и хокимията Хорезмской области.Основные задачи лицея:Лицей примет первых учащихся уже в 2023-2024 учебном году. Ежегодно в лицей будут принимать 150 человек. Продолжительность учебы здесь составит два года.Научно-методическую помощь лицею будут оказывать Ургенчский государственный университет и Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище. А учебно-методическое содействие оказывает Министерство высшего образования, науки и инноваций.

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