https://uz.sputniknews.ru/20230615/mchs-spasli-rebenka-iz-pod-zavalov-tashkent-35997464.html

Сотрудники МЧС спасли ребенка из-под обрушившейся стены в Ташкенте

Сотрудники МЧС спасли ребенка из-под обрушившейся стены в Ташкенте

Двухлетнюю девочку передали медикам для осмотра, других пострадавших нет, сообщили в МЧС.

2023-06-15T17:50+0500

2023-06-15T17:50+0500

2023-06-15T18:07+0500

узбекистан

ташкент

общество

происшествия

мчс

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Спасатели МЧС спасли из-под завалов двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.По данным пресс-службы, в четверг в 12.14 в диспетчерскую поступило сообщение о происшествии в махалле "Оли Химмат" в Ташкенте. Здесь во время строительных работ в одном из домов обрушилась часть здания, под завалами остался ребенок.Других пострадавших при происшествии не было, уточнила пресс-служба.

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узбекистан ташкент мчс спасатели двухлетняя девочка обрушилась часть дома осталась под завалами спасли