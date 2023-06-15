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https://uz.sputniknews.ru/20230615/mchs-spasli-rebenka-iz-pod-zavalov-tashkent-35997464.html
Сотрудники МЧС спасли ребенка из-под обрушившейся стены в Ташкенте
Сотрудники МЧС спасли ребенка из-под обрушившейся стены в Ташкенте
Двухлетнюю девочку передали медикам для осмотра, других пострадавших нет, сообщили в МЧС.
2023-06-15T17:50+0500
2023-06-15T18:07+0500
узбекистан
ташкент
общество
происшествия
мчс
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Спасатели МЧС спасли из-под завалов двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.По данным пресс-службы, в четверг в 12.14 в диспетчерскую поступило сообщение о происшествии в махалле "Оли Химмат" в Ташкенте. Здесь во время строительных работ в одном из домов обрушилась часть здания, под завалами остался ребенок.Других пострадавших при происшествии не было, уточнила пресс-служба.
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узбекистан ташкент мчс спасатели двухлетняя девочка обрушилась часть дома осталась под завалами спасли
узбекистан ташкент мчс спасатели двухлетняя девочка обрушилась часть дома осталась под завалами спасли

Сотрудники МЧС спасли ребенка из-под обрушившейся стены в Ташкенте

17:50 15.06.2023 (обновлено: 18:07 15.06.2023)
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаОбрушившийся дом
Обрушившийся дом - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2023
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
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Двухлетнюю девочку передали медикам для осмотра, других пострадавших нет, сообщили в МЧС.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Спасатели МЧС спасли из-под завалов двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, в четверг в 12.14 в диспетчерскую поступило сообщение о происшествии в махалле "Оли Химмат" в Ташкенте. Здесь во время строительных работ в одном из домов обрушилась часть здания, под завалами остался ребенок.

"На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, вынесли девочку и передали ее медикам для оказания неотложной медицинской помощи. Сейчас девочка чувствует себя хорошо", — сообщили в пресс-службе.

Других пострадавших при происшествии не было, уточнила пресс-служба.
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