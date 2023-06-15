На олимпийском подиуме и в тракторе: 20 лучших фото председателя КНР Си Цзиньпина

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За годы политической карьеры китайский лидер совершил множество визитов, провел значительные реформы в своей стране, отстаивая ее интересы как на региональном, так и на глобальном уровне. В честь юбилея, Sputnik подобрал для вас самые интересные фото председателя КНР.