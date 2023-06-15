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На олимпийском подиуме и в тракторе: 20 лучших фото председателя КНР Си Цзиньпина
На олимпийском подиуме и в тракторе: 20 лучших фото председателя КНР Си Цзиньпина
За годы политической карьеры китайский лидер совершил множество визитов, провел значительные реформы в своей стране, В честь юбилея, Sputnik подобрал для вас самые интересные фото председателя КНР.
2023-06-15T22:00+0500
2023-06-15T22:00+0500
2023-06-15T22:00+0500
фото
китай
си цзиньпин
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фото китай кнр председатель си цзиньпин 20 лучших интересных необычных фото
фото китай кнр председатель си цзиньпин 20 лучших интересных необычных фото
На олимпийском подиуме и в тракторе: 20 лучших фото председателя КНР Си Цзиньпина
За годы политической карьеры китайский лидер совершил множество визитов, провел значительные реформы в своей стране, отстаивая ее интересы как на региональном, так и на глобальном уровне. В честь юбилея, Sputnik подобрал для вас самые интересные фото председателя КНР.
© AFP 2023 / Noel Celis
Фото председателя КНР Си Цзиньпина в Музее Компартии Китая в Пекине.
Фото председателя КНР Си Цзиньпина в Музее Компартии Китая в Пекине.
© Sputnik / Pavel Byrkin / Перейти в фотобанк 21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля.
21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля.
© AP Photo / Anthony Devlin/Pool
Си Цзиньпин, британский принц Эндрю и канцлер Великобритании Джордж Осборн осматривают оборудование в Центре медицинской робототехники в Лондоне, октябрь 2015 г.
Си Цзиньпин, британский принц Эндрю и канцлер Великобритании Джордж Осборн осматривают оборудование в Центре медицинской робототехники в Лондоне, октябрь 2015 г.
© AFP 2023 / Wang Zhao
Портреты китайских лидеров на выставке, посвященной 70-летию КНР в Пекине, сентябрь 2019 г.
Портреты китайских лидеров на выставке, посвященной 70-летию КНР в Пекине, сентябрь 2019 г.
© AFP 2023 / Rob Blakers/Pool
Председатель КНР с супругой во время визита в Австралию, ноябрь 2014 г.
Председатель КНР с супругой во время визита в Австралию, ноябрь 2014 г.
© AFP 2023 / Tobias Schwarz
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и Си Цзиньпин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, 2022 г.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и Си Цзиньпин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, 2022 г.
© AFP 2023 / Diego Opatowski/Pool
Воин маори приветствует Си Цзиньпина традиционным приветствием своего народа во время церемонии встречи в Веллингтоне, Новая Зеландия, ноябрь 2014 г.
Воин маори приветствует Си Цзиньпина традиционным приветствием своего народа во время церемонии встречи в Веллингтоне, Новая Зеландия, ноябрь 2014 г.
© AFP 2023 / Andy Wong
Си Цзиньпин перед торжественной речью в честь 90-летия основания Народной освободительной армии Китая, Пекин, август 2017 г.
Си Цзиньпин перед торжественной речью в честь 90-летия основания Народной освободительной армии Китая, Пекин, август 2017 г.
© AFP 2023 / Charlie Neibergall
Вице-председатель Китая Си Цзиньпин и фермер Рик Кимберли за рулем трактора на ферме в Айове, США.
Вице-председатель Китая Си Цзиньпин и фермер Рик Кимберли за рулем трактора на ферме в Айове, США.
© AFP 2023 / Stringer
Открытие 19-го съезда Компартии Китая в Хуабее, Китай, октябрь 2017 г.
Открытие 19-го съезда Компартии Китая в Хуабее, Китай, октябрь 2017 г.
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Перейти в фотобанк 28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров БРИКС в международном выставочном центре INTEX Osaka. Слева - председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Справа налево - президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Жаир Болсонару.
28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров БРИКС в международном выставочном центре INTEX Osaka. Слева - председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Справа налево - президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Жаир Болсонару.
© AP Photo / Andy Wong
Сувенирные тарелки с изображением Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна, Пекин, январь 2016 г.
Сувенирные тарелки с изображением Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна, Пекин, январь 2016 г.
© AFP 2023 / Saul Loeb
Президент США Барак Обама и Си Цзиньпин во время визита в США, Вашингтон, сентябрь 2015 г.
Президент США Барак Обама и Си Цзиньпин во время визита в США, Вашингтон, сентябрь 2015 г.
© Sputnik / Pavel Byrkin / Перейти в фотобанк 21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве.
21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве.
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк 3 сентября 2015. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань (слева направо) во время церемонии встречи гостей, прибывших в Пекин на парад, посвященный 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
3 сентября 2015. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань (слева направо) во время церемонии встречи гостей, прибывших в Пекин на парад, посвященный 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
© AP Photo / Andy Wong
Фото Си Цзиньпина во время встречи с представителями этнических меньшинств, представленное на выставке в отеле в Ченгду в провинции Сычуань, сентябрь 2020 г.
Фото Си Цзиньпина во время встречи с представителями этнических меньшинств, представленное на выставке в отеле в Ченгду в провинции Сычуань, сентябрь 2020 г.
© AP Photo / Denis Balobouse/Pool
Китайский лидер во время визита в Олимпийский музей в Лозанне, январь 2017 г.
Китайский лидер во время визита в Олимпийский музей в Лозанне, январь 2017 г.
© AP Photo / Kin Cheung
председатель КНР поет вместе с исполнительным директором Гонконга Люн Чун-ином, избранной исполнительным директором Кэрри Лэм и гонконгскими артистами во время празднования 20-летия возвращения Гонконга Китаю, июнь 2017 г.
председатель КНР поет вместе с исполнительным директором Гонконга Люн Чун-ином, избранной исполнительным директором Кэрри Лэм и гонконгскими артистами во время празднования 20-летия возвращения Гонконга Китаю, июнь 2017 г.
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Экран в торговом центре показывает новости о визите Си Цзиньпина в Гонконг, июль 2022 г.
Экран в торговом центре показывает новости о визите Си Цзиньпина в Гонконг, июль 2022 г.
© AP Photo / Nagy Lajos/MTI
Си Цзиньпин кормит лебедей на озере Балатон в Венгрии, октябрь 2009 г.
Си Цзиньпин кормит лебедей на озере Балатон в Венгрии, октябрь 2009 г.