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На олимпийском подиуме и в тракторе: 20 лучших фото председателя КНР Си Цзиньпина
На олимпийском подиуме и в тракторе: 20 лучших фото председателя КНР Си Цзиньпина
За годы политической карьеры китайский лидер совершил множество визитов, провел значительные реформы в своей стране, В честь юбилея, Sputnik подобрал для вас самые интересные фото председателя КНР.
2023-06-15T22:00+0500
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фото
китай
си цзиньпин
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фото китай кнр председатель си цзиньпин 20 лучших интересных необычных фото
фото китай кнр председатель си цзиньпин 20 лучших интересных необычных фото

На олимпийском подиуме и в тракторе: 20 лучших фото председателя КНР Си Цзиньпина

22:00 15.06.2023
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За годы политической карьеры китайский лидер совершил множество визитов, провел значительные реформы в своей стране, отстаивая ее интересы как на региональном, так и на глобальном уровне. В честь юбилея, Sputnik подобрал для вас самые интересные фото председателя КНР.
© AFP 2023 / Noel Celis

Фото председателя КНР Си Цзиньпина в Музее Компартии Китая в Пекине.

Фото председателя КНР Си Цзиньпина в Музее Компартии Китая в Пекине. - Sputnik Узбекистан
1/20
© AFP 2023 / Noel Celis

Фото председателя КНР Си Цзиньпина в Музее Компартии Китая в Пекине.

© Sputnik / Pavel Byrkin / Перейти в фотобанк21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Byrkin
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21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля.
© AP Photo / Anthony Devlin/Pool

Си Цзиньпин, британский принц Эндрю и канцлер Великобритании Джордж Осборн осматривают оборудование в Центре медицинской робототехники в Лондоне, октябрь 2015 г.

Си Цзиньпин, британский принц Эндрю и канцлер Великобритании Джордж Осборн осматривают оборудование в Центре медицинской робототехники в Лондоне, октябрь 2015 г. - Sputnik Узбекистан
3/20
© AP Photo / Anthony Devlin/Pool

Си Цзиньпин, британский принц Эндрю и канцлер Великобритании Джордж Осборн осматривают оборудование в Центре медицинской робототехники в Лондоне, октябрь 2015 г.

© AFP 2023 / Wang Zhao

Портреты китайских лидеров на выставке, посвященной 70-летию КНР в Пекине, сентябрь 2019 г.

Портреты китайских лидеров на выставке, посвященной 70-летию КНР в Пекине, сентябрь 2019 г. - Sputnik Узбекистан
4/20
© AFP 2023 / Wang Zhao

Портреты китайских лидеров на выставке, посвященной 70-летию КНР в Пекине, сентябрь 2019 г.

© AFP 2023 / Rob Blakers/Pool

Председатель КНР с супругой во время визита в Австралию, ноябрь 2014 г.

Председатель КНР с супругой во время визита в Австралию, ноябрь 2014 г. - Sputnik Узбекистан
5/20
© AFP 2023 / Rob Blakers/Pool

Председатель КНР с супругой во время визита в Австралию, ноябрь 2014 г.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и Си Цзиньпин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, 2022 г.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и Си Цзиньпин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, 2022 г. - Sputnik Узбекистан
6/20
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и Си Цзиньпин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, 2022 г.

© AFP 2023 / Diego Opatowski/Pool

Воин маори приветствует Си Цзиньпина традиционным приветствием своего народа во время церемонии встречи в Веллингтоне, Новая Зеландия, ноябрь 2014 г.

Воин маори приветствует Си Цзиньпина традиционным приветствием своего народа во время церемонии встречи в Веллингтоне, Новая Зеландия, ноябрь 2014 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Diego Opatowski/Pool

Воин маори приветствует Си Цзиньпина традиционным приветствием своего народа во время церемонии встречи в Веллингтоне, Новая Зеландия, ноябрь 2014 г.

© AFP 2023 / Andy Wong

Си Цзиньпин перед торжественной речью в честь 90-летия основания Народной освободительной армии Китая, Пекин, август 2017 г.

Си Цзиньпин перед торжественной речью в честь 90-летия основания Народной освободительной армии Китая, Пекин, август 2017 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Andy Wong

Си Цзиньпин перед торжественной речью в честь 90-летия основания Народной освободительной армии Китая, Пекин, август 2017 г.

© AFP 2023 / Charlie Neibergall

Вице-председатель Китая Си Цзиньпин и фермер Рик Кимберли за рулем трактора на ферме в Айове, США.

Вице-председатель Китая Си Цзиньпин и фермер Рик Кимберли за рулем трактора на ферме в Айове, США. - Sputnik Узбекистан
9/20
© AFP 2023 / Charlie Neibergall

Вице-председатель Китая Си Цзиньпин и фермер Рик Кимберли за рулем трактора на ферме в Айове, США.

© AFP 2023 / Stringer

Открытие 19-го съезда Компартии Китая в Хуабее, Китай, октябрь 2017 г.

Открытие 19-го съезда Компартии Китая в Хуабее, Китай, октябрь 2017 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Stringer

Открытие 19-го съезда Компартии Китая в Хуабее, Китай, октябрь 2017 г.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров БРИКС в международном выставочном центре INTEX Osaka. Слева - председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Справа налево - президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Жаир Болсонару.
Председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоза на церемонии фотографирования лидеров БРИКС в международном выставочном центре INTEX Osaka - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Mikhail Klimentyev
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28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров БРИКС в международном выставочном центре INTEX Osaka. Слева - председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Справа налево - президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Жаир Болсонару.
© AP Photo / Andy Wong

Сувенирные тарелки с изображением Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна, Пекин, январь 2016 г.

Сувенирные тарелки с изображением Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна, Пекин, январь 2016 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Andy Wong

Сувенирные тарелки с изображением Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна, Пекин, январь 2016 г.

© AFP 2023 / Saul Loeb

Президент США Барак Обама и Си Цзиньпин во время визита в США, Вашингтон, сентябрь 2015 г.

Президент США Барак Обама и Си Цзиньпин во время визита в США, Вашингтон, сентябрь 2015 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Saul Loeb

Президент США Барак Обама и Си Цзиньпин во время визита в США, Вашингтон, сентябрь 2015 г.

© Sputnik / Pavel Byrkin / Перейти в фотобанк21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Byrkin
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21 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве.
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк3 сентября 2015. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань (слева направо) во время церемонии встречи гостей, прибывших в Пекин на парад, посвященный 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в Пекине - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexei Druzhinin
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3 сентября 2015. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань (слева направо) во время церемонии встречи гостей, прибывших в Пекин на парад, посвященный 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
© AP Photo / Andy Wong

Фото Си Цзиньпина во время встречи с представителями этнических меньшинств, представленное на выставке в отеле в Ченгду в провинции Сычуань, сентябрь 2020 г.

Фото Си Цзиньпина во время встречи с представителями этнических меньшинств, представленное на выставке в отеле в Ченгду в провинции Сычуань, сентябрь 2020 г. - Sputnik Узбекистан
16/20
© AP Photo / Andy Wong

Фото Си Цзиньпина во время встречи с представителями этнических меньшинств, представленное на выставке в отеле в Ченгду в провинции Сычуань, сентябрь 2020 г.

© AP Photo / Denis Balobouse/Pool

Китайский лидер во время визита в Олимпийский музей в Лозанне, январь 2017 г.

Китайский лидер во время визита в Олимпийский музей в Лозанне, январь 2017 г. - Sputnik Узбекистан
17/20
© AP Photo / Denis Balobouse/Pool

Китайский лидер во время визита в Олимпийский музей в Лозанне, январь 2017 г.

© AP Photo / Kin Cheung

председатель КНР поет вместе с исполнительным директором Гонконга Люн Чун-ином, избранной исполнительным директором Кэрри Лэм и гонконгскими артистами во время празднования 20-летия возвращения Гонконга Китаю, июнь 2017 г.

председатель КНР поет вместе с исполнительным директором Гонконга Люн Чун-ином, избранной исполнительным директором Кэрри Лэм и гонконгскими артистами во время празднования 20-летия возвращения Гонконга Китаю, июнь 2017 г. - Sputnik Узбекистан
18/20
© AP Photo / Kin Cheung

председатель КНР поет вместе с исполнительным директором Гонконга Люн Чун-ином, избранной исполнительным директором Кэрри Лэм и гонконгскими артистами во время празднования 20-летия возвращения Гонконга Китаю, июнь 2017 г.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Экран в торговом центре показывает новости о визите Си Цзиньпина в Гонконг, июль 2022 г.

Экран в торговом центре показывает новости о визите Си Цзиньпина в Гонконг, июль 2022 г. - Sputnik Узбекистан
19/20
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Экран в торговом центре показывает новости о визите Си Цзиньпина в Гонконг, июль 2022 г.

© AP Photo / Nagy Lajos/MTI

Си Цзиньпин кормит лебедей на озере Балатон в Венгрии, октябрь 2009 г.

Си Цзиньпин кормит лебедей на озере Балатон в Венгрии, октябрь 2009 г. - Sputnik Узбекистан
20/20
© AP Photo / Nagy Lajos/MTI

Си Цзиньпин кормит лебедей на озере Балатон в Венгрии, октябрь 2009 г.

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