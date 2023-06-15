https://uz.sputniknews.ru/20230615/tashkent-afisha-vyxodnye-17-18-iyun-35999002.html
Куда сходить на выходных 17-18 июня: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных 17-18 июня: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить 17-18 июня в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-06-15T19:04+0500
2023-06-15T19:04+0500
2023-06-15T19:04+0500
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узбекистан
афиша на выходные
культура
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Суббота, 17 июняКонцерт камерного оркестраСлушателей ждет концертная программа от лауреатов международных конкурсов "Солисты Узбекистана" под руководством заслуженного артиста Анвара Раимджанова. Музыканты исполнят произведения Баха, Моцарта, Штамма и других выдающихся композиторов.Время: 18.30Место: Государственная консерваторияСтоимость билетов: 55 - 220 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка "Искусство восприятия искусства"Выставка с участием 22 художников пройдет в Государственном музее искусств Узбекистана.Время: 10.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйШоу-программа в Центральном паркеПосетителей ждет развлекательная программа с аниматорами и шоу мыльных пузырей.Время: 18.30Место: Central ParkВход свободныйЛюбительский турнир по пинг-понгуУчастников ожидает любительский турнир ÖZ Ping Pong Club, а также игра в нарды, шахматы и выступление ди-джеев.Время: 12.00Место: 139 Documentary CenterСтоимость участия: 70 тыс. сумовВоскресенье, 18 июняВыставочный проект "Сублимация"Проект Абдухакима Турдиева и Фаима Мадгазин поднимает вопрос об исчезновении Аральского моря с помощью живописных полотен и инсталляций в натуральную величину.Время: 10.00Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Стоимость билетов: 10 - 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−209−8015Интерактивное шоу для детейУчастников ждет шоу-программа по мотивам мультфильма "Хаги Вагги и Роблокс", конкурсы и розыгрыш сладких подарков.Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Кинопоказы под открытым небомВ парке под открытым небом можно будет посмотреть романтическую комедию "Привет, Джули" и триллер "Дорогой Джон".Время: 20.20, 22.10Место: Navruz ParkСтоимость билетов: 30-40 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−301−4647Ультрамарафон Zaamin Ultra 2023Для любителей бега и профессиональных спортсменов в Зааминском национальном природном парке пройдет марафон на дистанции в 50, 21, 10 и 2 км. Все финишировавшие участники получат памятную медаль.Время: 04.00Место: ZAAMIN ULTRAСтоимость билетов: 100-150 тыс. сумов
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узбекистан ташкент культура афиша на выходные 17 июня 18 июня мероприятия в ташкенте концерт в ташкенте кино под открытом небом кинопоказ в парке выставка
узбекистан ташкент культура афиша на выходные 17 июня 18 июня мероприятия в ташкенте концерт в ташкенте кино под открытом небом кинопоказ в парке выставка
Куда сходить на выходных 17-18 июня: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Турнир по пинг-понгу, забег в Заамине и концерт камерного оркестра. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Концерт камерного оркестра
Слушателей ждет концертная программа от лауреатов международных конкурсов "Солисты Узбекистана" под руководством заслуженного артиста Анвара Раимджанова. Музыканты исполнят произведения Баха, Моцарта, Штамма и других выдающихся композиторов.
Место: Государственная консерватория
Стоимость билетов: 55 - 220 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выставка "Искусство восприятия искусства"
Выставка с участием 22 художников пройдет в Государственном музее искусств Узбекистана.
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Шоу-программа в Центральном парке
Посетителей ждет развлекательная программа с аниматорами и шоу мыльных пузырей.
Любительский турнир по пинг-понгу
Участников ожидает любительский турнир ÖZ Ping Pong Club, а также игра в нарды, шахматы и выступление ди-джеев.
Место: 139 Documentary Center
Стоимость участия: 70 тыс. сумов
Выставочный проект "Сублимация"
Проект Абдухакима Турдиева и Фаима Мадгазин поднимает вопрос об исчезновении Аральского моря с помощью живописных полотен и инсталляций в натуральную величину.
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 10 - 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
Интерактивное шоу для детей
Участников ждет шоу-программа по мотивам мультфильма "Хаги Вагги и Роблокс", конкурсы и розыгрыш сладких подарков.
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Кинопоказы под открытым небом
В парке под открытым небом можно будет посмотреть романтическую комедию "Привет, Джули" и триллер "Дорогой Джон".
Стоимость билетов: 30-40 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−301−4647
Ультрамарафон Zaamin Ultra 2023
Для любителей бега и профессиональных спортсменов в Зааминском национальном природном парке пройдет марафон на дистанции в 50, 21, 10 и 2 км. Все финишировавшие участники получат памятную медаль.
Стоимость билетов: 100-150 тыс. сумов