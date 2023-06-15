https://uz.sputniknews.ru/20230615/tashkent-afisha-vyxodnye-17-18-iyun-35999002.html

Куда сходить на выходных 17-18 июня: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных 17-18 июня: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить 17-18 июня в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-06-15T19:04+0500

2023-06-15T19:04+0500

2023-06-15T19:04+0500

ташкент

узбекистан

афиша на выходные

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/962/07/9620761_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4b11209bc3b21cff95be24844a7bc60d.jpg

Суббота, 17 июняКонцерт камерного оркестраСлушателей ждет концертная программа от лауреатов международных конкурсов "Солисты Узбекистана" под руководством заслуженного артиста Анвара Раимджанова. Музыканты исполнят произведения Баха, Моцарта, Штамма и других выдающихся композиторов.Время: 18.30Место: Государственная консерваторияСтоимость билетов: 55 - 220 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка "Искусство восприятия искусства"Выставка с участием 22 художников пройдет в Государственном музее искусств Узбекистана.Время: 10.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйШоу-программа в Центральном паркеПосетителей ждет развлекательная программа с аниматорами и шоу мыльных пузырей.Время: 18.30Место: Central ParkВход свободныйЛюбительский турнир по пинг-понгуУчастников ожидает любительский турнир ÖZ Ping Pong Club, а также игра в нарды, шахматы и выступление ди-джеев.Время: 12.00Место: 139 Documentary CenterСтоимость участия: 70 тыс. сумовВоскресенье, 18 июняВыставочный проект "Сублимация"Проект Абдухакима Турдиева и Фаима Мадгазин поднимает вопрос об исчезновении Аральского моря с помощью живописных полотен и инсталляций в натуральную величину.Время: 10.00Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Стоимость билетов: 10 - 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−209−8015Интерактивное шоу для детейУчастников ждет шоу-программа по мотивам мультфильма "Хаги Вагги и Роблокс", конкурсы и розыгрыш сладких подарков.Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Кинопоказы под открытым небомВ парке под открытым небом можно будет посмотреть романтическую комедию "Привет, Джули" и триллер "Дорогой Джон".Время: 20.20, 22.10Место: Navruz ParkСтоимость билетов: 30-40 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−301−4647Ультрамарафон Zaamin Ultra 2023Для любителей бега и профессиональных спортсменов в Зааминском национальном природном парке пройдет марафон на дистанции в 50, 21, 10 и 2 км. Все финишировавшие участники получат памятную медаль.Время: 04.00Место: ZAAMIN ULTRAСтоимость билетов: 100-150 тыс. сумов

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент культура афиша на выходные 17 июня 18 июня мероприятия в ташкенте концерт в ташкенте кино под открытом небом кинопоказ в парке выставка