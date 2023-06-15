https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-belarus-obsujdeniye-transportnyy-koridor-zasedaniye-komissiya-35986988.html

В Узбекистане обсуждают новый транспортный коридор — какие страны он свяжет

В Узбекистане обсуждают новый транспортный коридор — какие страны он свяжет

Транспортные ведомства Узбекистана и Беларуси заинтересованы в создании нового мультимодального транспортного коридора с участием России.

2023-06-15T12:53+0500

2023-06-15T12:53+0500

2023-06-15T12:53+0500

узбекистан

ташкент

беларусь

комиссия

заседание

автомобили

международные перевозки

транспортный коридор

экономика

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Состояние и перспективы сотрудничества в сфере транспортной логистики обсуждают на заседании совместной узбекско – белорусской комиссии по международным автомобильным перевозкам, сообщает Минтранс.Делегацию Беларуси возглавляет первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.Речь идет о формировании нового мультимодального (с использованием разных видов автотранспортных средств) транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан”.В повестке дня также вопросы создания дополнительных удобств для национальных перевозчиков в процессе международных грузоперевозок на автомобильном транспорте, увеличения квоты взаимного обмена иностранными бланками разрешений.Ранее Sputnik сообщал о запуске грузовых поездов по транспортному коридору КНР — Кыргызстан — Узбекистан.

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