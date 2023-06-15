https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-belarus-obsujdeniye-transportnyy-koridor-zasedaniye-komissiya-35986988.html
В Узбекистане обсуждают новый транспортный коридор — какие страны он свяжет
В Узбекистане обсуждают новый транспортный коридор — какие страны он свяжет
Транспортные ведомства Узбекистана и Беларуси заинтересованы в создании нового мультимодального транспортного коридора с участием России.
2023-06-15T12:53+0500
2023-06-15T12:53+0500
2023-06-15T12:53+0500
узбекистан
ташкент
беларусь
комиссия
заседание
автомобили
международные перевозки
транспортный коридор
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0f/35987122_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a909af134a74fe7c14d92de4c3bf965.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Состояние и перспективы сотрудничества в сфере транспортной логистики обсуждают на заседании совместной узбекско – белорусской комиссии по международным автомобильным перевозкам, сообщает Минтранс.Делегацию Беларуси возглавляет первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.Речь идет о формировании нового мультимодального (с использованием разных видов автотранспортных средств) транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан”.В повестке дня также вопросы создания дополнительных удобств для национальных перевозчиков в процессе международных грузоперевозок на автомобильном транспорте, увеличения квоты взаимного обмена иностранными бланками разрешений.Ранее Sputnik сообщал о запуске грузовых поездов по транспортному коридору КНР — Кыргызстан — Узбекистан.
узбекистан
ташкент
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0f/35987122_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cf2b17857c447adaedc60ef9224d0902.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент беларусь заседание комиссия транспортный коридор автомобили экономика
узбекистан ташкент беларусь заседание комиссия транспортный коридор автомобили экономика
В Узбекистане обсуждают новый транспортный коридор — какие страны он свяжет
Транспортные ведомства Узбекистана и Беларуси заинтересованы в создании нового мультимодального транспортного коридора с участием России.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Состояние и перспективы сотрудничества в сфере транспортной логистики обсуждают на заседании совместной узбекско – белорусской комиссии по международным автомобильным перевозкам, сообщает Минтранс.
Делегацию Беларуси возглавляет первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
Речь идет о формировании нового мультимодального (с использованием разных видов автотранспортных средств) транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан”.
В повестке дня также вопросы создания дополнительных удобств для национальных перевозчиков в процессе международных грузоперевозок на автомобильном транспорте, увеличения квоты взаимного обмена иностранными бланками разрешений.
Ранее Sputnik
сообщал о запуске грузовых поездов по транспортному коридору КНР — Кыргызстан — Узбекистан.