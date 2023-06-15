https://uz.sputniknews.ru/20230615/vebinar-dlya-uchiteley-rki-kogda-proydet-kak-popast-36000642.html

Вебинар для учителей русского как иностранного: когда пройдет и как туда попасть

Вебинар для учителей русского как иностранного: когда пройдет и как туда попасть

Сотрудники РУДН расскажут зарубежным русистам об организации курсового обучения русскому языку как иностранному.

2023-06-15T21:00+0500

2023-06-15T21:00+0500

2023-06-15T21:00+0500

узбекистан

общество

россия

русский язык

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ТАШКЕНТ, 15 июня – Sputnik. Преподаватели русского языка за пределами России с 24 июня смогут принять участие в бесплатном онлайн-семинаре "Россотрудничества", который позволит им усовершенствовать свои профессиональные навыки.Тема – "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному за рубежом".В течение недели сотрудники РУДН будут рассказывать зарубежным русистам об особенностях интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждать актуальные проблемы организации курсового обучения и использования электронных образовательных ресурсов. Участники ознакомятся с новыми методическими разработками и современной литературой для обучения русскому языку.Форматом проведения мероприятий предусмотрены вебинары в онлайн формате и другие формы работы, обеспечивающие возможность полноценного доступа к учебным материалам, в том числе в офлайн-режиме на странице проекта. Установочные вебинары будут проведены с использованием сервиса Zoom.По итогам проведения методических мероприятий все участники получат сертификаты.Участие в методических мероприятиях позволит преподавателям русского языка за рубежом усовершенствовать свои профессиональные навыки в любое удобное для них время, освоив все модули программы:Обучение пройдет в три потока: c 24 июня по 1 июля, с 9 по 16 сентября, а также с 21 по 28 октября.По итогам проведения методических мероприятий все участники получат сертификаты.Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму регистрации : https://forms.gle/VZejaQ2CmuybPmeb7. По всем интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте kursstudying@mail.ru.

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