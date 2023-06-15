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https://uz.sputniknews.ru/20230615/volodin-namereniya-kieva-genotsid-35998069.html
Володин: намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян —геноцид
Володин: намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян —геноцид
Спикер Госдумы напомнил, что призыв к геноциду является международным преступлением.
2023-06-15T18:30+0500
2023-06-15T18:30+0500
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
геноцид
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ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Yамерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Спикер напомнил, что геноцид и публичные призывы к нему являются международным преступлением и мировое сообщество обязано привлечь киевский режим к ответственности. Володин подчеркнул, что в Киеве в любом случае ответят за преступления против граждан РФ. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян.
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россия спикер госдумы вячеслав володин киев украина уничтожение россиян геноцид
россия спикер госдумы вячеслав володин киев украина уничтожение россиян геноцид

Володин: намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян —геноцид

18:30 15.06.2023
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Спикер Госдумы напомнил, что призыв к геноциду является международным преступлением.
ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Yамерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид", — написал Володин в свое телеграм-канале.
Спикер напомнил, что геноцид и публичные призывы к нему являются международным преступлением и мировое сообщество обязано привлечь киевский режим к ответственности.
"Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов - кровавый киевский режим - к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну", — добавил он.
Володин подчеркнул, что в Киеве в любом случае ответят за преступления против граждан РФ.
"С помощью ООН или без неё эти подонки ответят за свои преступления против наших граждан. Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", — резюмировал он.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян.
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