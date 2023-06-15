https://uz.sputniknews.ru/20230615/volodin-namereniya-kieva-genotsid-35998069.html

Володин: намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян —геноцид

Володин: намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян —геноцид

Спикер Госдумы напомнил, что призыв к геноциду является международным преступлением.

2023-06-15T18:30+0500

2023-06-15T18:30+0500

2023-06-15T18:30+0500

россия

государственная дума рф

вячеслав володин

геноцид

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ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Yамерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Спикер напомнил, что геноцид и публичные призывы к нему являются международным преступлением и мировое сообщество обязано привлечь киевский режим к ответственности. Володин подчеркнул, что в Киеве в любом случае ответят за преступления против граждан РФ. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян.

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