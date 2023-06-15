Володин: намерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян —геноцид
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© Sputnik / Владимир Федоренко/
Спикер Госдумы напомнил, что призыв к геноциду является международным преступлением.
ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Yамерения Киева по "максимальному уничтожению" россиян - это не что иное, как геноцид, заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид", — написал Володин в свое телеграм-канале.
Спикер напомнил, что геноцид и публичные призывы к нему являются международным преступлением и мировое сообщество обязано привлечь киевский режим к ответственности.
"Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов - кровавый киевский режим - к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну", — добавил он.
Володин подчеркнул, что в Киеве в любом случае ответят за преступления против граждан РФ.
"С помощью ООН или без неё эти подонки ответят за свои преступления против наших граждан. Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", — резюмировал он.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян.