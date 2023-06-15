https://uz.sputniknews.ru/20230615/za-trudoustroystvo-maloimuschix-biznes-poluchit-nalogovye-lgoty-35999925.html

За трудоустройство малоимущих бизнес получит налоговые льготы

За трудоустройство малоимущих бизнес получит налоговые льготы

Участники программы смогут взять дешевые кредиты и получат льготы по нескольким видам налогов.

2023-06-15T20:05+0500

2023-06-15T20:05+0500

2023-06-15T20:25+0500

узбекистан

общество

предприниматели

налоги

налоговые льготы

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Бизнесмены, нанимающие на работу малоимущих, могут получат льготы по нескольким видам налогов. Это предусматривает президентский указ "Омерах по установлению взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства по сокращению бедности".Согласно документу, в республике стартует программа "20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов".В программе смогут принять участие представители бизнеса – юридические лица, работающие в течение не менее двух лет и не имеющие госдоли в уставном капитале. Для этого им нужно создать не менее 50 новых рабочих мест.Для реализации программы власти планируют открыть в 2023-2024 годах кредитную линию в размере $1 млрд. За счет этих средств банки будут выдавать участникам кредиты на срок до 7 лет по ставке 14% годовых в установленных размерах.Бизнесмены смогут также получить следующие дифференцированные льготы и преференции. На срок до 1 января 2025 года, при приеме предпринимателями на работу граждан, включенных в "Единый реестр социальной защиты", они получают:Кроме того, Госфонд содействия занятости будет покрывать расходы на строительство и оснащение учебных центров по обучению профессиям безработных граждан и повышению квалификации своих работников.Предпринимателям также предоставляется право уплаты в рассрочку на срок до одного года всех налогов (за исключением НДС и налогов, оплачиваемых в качестве налогового агента) и таможенных платежей без обеспечения и без процентов.Наряду с этим, упрощается налоговое и таможенное администрирование:

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