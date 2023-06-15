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За трудоустройство малоимущих бизнес получит налоговые льготы
За трудоустройство малоимущих бизнес получит налоговые льготы
Участники программы смогут взять дешевые кредиты и получат льготы по нескольким видам налогов.
2023-06-15T20:05+0500
2023-06-15T20:25+0500
узбекистан
общество
предприниматели
налоги
налоговые льготы
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Бизнесмены, нанимающие на работу малоимущих, могут получат льготы по нескольким видам налогов. Это предусматривает президентский указ "Омерах по установлению взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства по сокращению бедности".Согласно документу, в республике стартует программа "20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов".В программе смогут принять участие представители бизнеса – юридические лица, работающие в течение не менее двух лет и не имеющие госдоли в уставном капитале. Для этого им нужно создать не менее 50 новых рабочих мест.Для реализации программы власти планируют открыть в 2023-2024 годах кредитную линию в размере $1 млрд. За счет этих средств банки будут выдавать участникам кредиты на срок до 7 лет по ставке 14% годовых в установленных размерах.Бизнесмены смогут также получить следующие дифференцированные льготы и преференции. На срок до 1 января 2025 года, при приеме предпринимателями на работу граждан, включенных в "Единый реестр социальной защиты", они получают:Кроме того, Госфонд содействия занятости будет покрывать расходы на строительство и оснащение учебных центров по обучению профессиям безработных граждан и повышению квалификации своих работников.Предпринимателям также предоставляется право уплаты в рассрочку на срок до одного года всех налогов (за исключением НДС и налогов, оплачиваемых в качестве налогового агента) и таможенных платежей без обеспечения и без процентов.Наряду с этим, упрощается налоговое и таможенное администрирование:
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узбекистан бизнесмены предприниматели налоговые льготы дешевые кредиты трудоустройство малообеспеченных малоимущих граждан указ прездента
узбекистан бизнесмены предприниматели налоговые льготы дешевые кредиты трудоустройство малообеспеченных малоимущих граждан указ прездента

За трудоустройство малоимущих бизнес получит налоговые льготы

20:05 15.06.2023 (обновлено: 20:25 15.06.2023)
CC BY 2.0 / Peretz Partensky / InflationУзбекские сумы
Узбекские сумы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2023
CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
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Участники программы смогут взять дешевые кредиты и получат льготы по нескольким видам налогов.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Бизнесмены, нанимающие на работу малоимущих, могут получат льготы по нескольким видам налогов. Это предусматривает президентский указ "Омерах по установлению взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства по сокращению бедности".
Согласно документу, в республике стартует программа "20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов".
В программе смогут принять участие представители бизнеса – юридические лица, работающие в течение не менее двух лет и не имеющие госдоли в уставном капитале. Для этого им нужно создать не менее 50 новых рабочих мест.
Для реализации программы власти планируют открыть в 2023-2024 годах кредитную линию в размере $1 млрд. За счет этих средств банки будут выдавать участникам кредиты на срок до 7 лет по ставке 14% годовых в установленных размерах.
Бизнесмены смогут также получить следующие дифференцированные льготы и преференции. На срок до 1 января 2025 года, при приеме предпринимателями на работу граждан, включенных в "Единый реестр социальной защиты", они получают:
льготы по налогу на имущество и земельному налогу – для предпринимателей, трудоустроивших и ежемесячно в течение не менее одного года выплачивающих заработную плату малообеспеченным гражданам в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), если в общем числе сотрудников доля малоимущих составляет не менее 20%;
возврат работодателям из республиканского бюджета сумм налога на доходы физлиц (не более 2 БРВ за каждого работника), и применение к ним налоговой ставки соцналога со снижением на 50% – при приеме на работу граждан и начислении им зарплаты за каждый месяц в размере не менее 1 МРОТ.
Кроме того, Госфонд содействия занятости будет покрывать расходы на строительство и оснащение учебных центров по обучению профессиям безработных граждан и повышению квалификации своих работников.
Предпринимателям также предоставляется право уплаты в рассрочку на срок до одного года всех налогов (за исключением НДС и налогов, оплачиваемых в качестве налогового агента) и таможенных платежей без обеспечения и без процентов.
Наряду с этим, упрощается налоговое и таможенное администрирование:
возврат сумм НДС и излишне уплаченных сумм по всем видам налогов производится в ускоренном порядке в однодневный срок;
свидетельство о прохождении специальной регистрации по НДС не подлежит аннулированию;
создается возможность взаимного учета сумм НДС, уплачиваемых при импорте и реализации товаров иуслуг, в системах учета таможенных и налоговых органов;
применяются правила "зеленого коридора" при осуществлении таможенного контроля;
никакие виды налоговых проверок не проводятся (за исключением проверок в рамках уголовных дел).
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