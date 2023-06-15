За трудоустройство малоимущих бизнес получит налоговые льготы
20:05 15.06.2023 (обновлено: 20:25 15.06.2023)
Участники программы смогут взять дешевые кредиты и получат льготы по нескольким видам налогов.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Бизнесмены, нанимающие на работу малоимущих, могут получат льготы по нескольким видам налогов. Это предусматривает президентский указ "Омерах по установлению взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства по сокращению бедности".
Согласно документу, в республике стартует программа "20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов".
В программе смогут принять участие представители бизнеса – юридические лица, работающие в течение не менее двух лет и не имеющие госдоли в уставном капитале. Для этого им нужно создать не менее 50 новых рабочих мест.
Для реализации программы власти планируют открыть в 2023-2024 годах кредитную линию в размере $1 млрд. За счет этих средств банки будут выдавать участникам кредиты на срок до 7 лет по ставке 14% годовых в установленных размерах.
Бизнесмены смогут также получить следующие дифференцированные льготы и преференции. На срок до 1 января 2025 года, при приеме предпринимателями на работу граждан, включенных в "Единый реестр социальной защиты", они получают:
льготы по налогу на имущество и земельному налогу – для предпринимателей, трудоустроивших и ежемесячно в течение не менее одного года выплачивающих заработную плату малообеспеченным гражданам в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), если в общем числе сотрудников доля малоимущих составляет не менее 20%;
возврат работодателям из республиканского бюджета сумм налога на доходы физлиц (не более 2 БРВ за каждого работника), и применение к ним налоговой ставки соцналога со снижением на 50% – при приеме на работу граждан и начислении им зарплаты за каждый месяц в размере не менее 1 МРОТ.
Кроме того, Госфонд содействия занятости будет покрывать расходы на строительство и оснащение учебных центров по обучению профессиям безработных граждан и повышению квалификации своих работников.
Предпринимателям также предоставляется право уплаты в рассрочку на срок до одного года всех налогов (за исключением НДС и налогов, оплачиваемых в качестве налогового агента) и таможенных платежей без обеспечения и без процентов.
Наряду с этим, упрощается налоговое и таможенное администрирование:
возврат сумм НДС и излишне уплаченных сумм по всем видам налогов производится в ускоренном порядке в однодневный срок;
свидетельство о прохождении специальной регистрации по НДС не подлежит аннулированию;
создается возможность взаимного учета сумм НДС, уплачиваемых при импорте и реализации товаров иуслуг, в системах учета таможенных и налоговых органов;
применяются правила "зеленого коридора" при осуществлении таможенного контроля;
никакие виды налоговых проверок не проводятся (за исключением проверок в рамках уголовных дел).