https://uz.sputniknews.ru/20230616/eti-napitki-spasut-ot-trombov-26553355.html
Эти напитки спасут от тромбов
Эти напитки спасут от тромбов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучшие напитки для разжижения крови.
2023-06-16T07:00+0500
2023-06-16T07:00+0500
2023-06-16T07:00+0500
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кровь
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Разжижать кровь необходимо для профилактики тромбоза. По словам специалиста, на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости, пишет РИА Новости.Поэтому она рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды.Хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, а также витамин P и витамины группы B. Диетолог отметила, что гранат особенно полезен для людей старше 50 лет.Также эксперт порекомендовала пить настои из черной смородины или рябины. Они содержат витамины С и Р и поддерживают здоровье крови.
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MIA „Rosiya Segodnya“
напитки от тромбов врач диетолог доктор медицинских наук маргарита королева для разжижения крови
напитки от тромбов врач диетолог доктор медицинских наук маргарита королева для разжижения крови
Эти напитки спасут от тромбов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучшие напитки для разжижения крови.
Разжижать кровь необходимо для профилактики тромбоза. По словам специалиста, на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости, пишет РИА Новости
.
Поэтому она рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды.
"Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов", — говорит Королева.
Хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, а также витамин P и витамины группы B. Диетолог отметила, что гранат особенно полезен для людей старше 50 лет.
"Свекла — тоже хороший продукт. Сок свеклы способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови", — добавила диетолог.
Также эксперт порекомендовала пить настои из черной смородины или рябины. Они содержат витамины С и Р и поддерживают здоровье крови.