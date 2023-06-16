Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230616/eti-napitki-spasut-ot-trombov-26553355.html
Эти напитки спасут от тромбов
Эти напитки спасут от тромбов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучшие напитки для разжижения крови.
2023-06-16T07:00+0500
2023-06-16T07:00+0500
это интересно
врач
диетолог
кровь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1a/26553238_0:505:2047:1656_1920x0_80_0_0_de90425ff67b0774a79af52066178448.jpg
Разжижать кровь необходимо для профилактики тромбоза. По словам специалиста, на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости, пишет РИА Новости.Поэтому она рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды.Хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, а также витамин P и витамины группы B. Диетолог отметила, что гранат особенно полезен для людей старше 50 лет.Также эксперт порекомендовала пить настои из черной смородины или рябины. Они содержат витамины С и Р и поддерживают здоровье крови.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1a/26553238_0:313:2047:1848_1920x0_80_0_0_28e293a668367019bd757ece4f290ef5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
напитки от тромбов врач диетолог доктор медицинских наук маргарита королева для разжижения крови
напитки от тромбов врач диетолог доктор медицинских наук маргарита королева для разжижения крови

Эти напитки спасут от тромбов

07:00 16.06.2023
© Depositphotos.com / AlterPhoto Красный сок или ягодный морс в стеклянном стакане
Красный сок или ягодный морс в стеклянном стакане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
© Depositphotos.com / AlterPhoto
Подписаться на
НовостиTelegram
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучшие напитки для разжижения крови.
Разжижать кровь необходимо для профилактики тромбоза. По словам специалиста, на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости, пишет РИА Новости.
Поэтому она рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды.

"Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов", — говорит Королева.

Хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, а также витамин P и витамины группы B. Диетолог отметила, что гранат особенно полезен для людей старше 50 лет.

"Свекла — тоже хороший продукт. Сок свеклы способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови", — добавила диетолог.

Также эксперт порекомендовала пить настои из черной смородины или рябины. Они содержат витамины С и Р и поддерживают здоровье крови.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0