https://uz.sputniknews.ru/20230616/eti-napitki-spasut-ot-trombov-26553355.html

Эти напитки спасут от тромбов

Эти напитки спасут от тромбов

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучшие напитки для разжижения крови.

2023-06-16T07:00+0500

2023-06-16T07:00+0500

2023-06-16T07:00+0500

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диетолог

кровь

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Разжижать кровь необходимо для профилактики тромбоза. По словам специалиста, на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости, пишет РИА Новости.Поэтому она рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды.Хорошо разжижает кровь гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, а также витамин P и витамины группы B. Диетолог отметила, что гранат особенно полезен для людей старше 50 лет.Также эксперт порекомендовала пить настои из черной смородины или рябины. Они содержат витамины С и Р и поддерживают здоровье крови.

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напитки от тромбов врач диетолог доктор медицинских наук маргарита королева для разжижения крови