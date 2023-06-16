https://uz.sputniknews.ru/20230616/inostrantsy-priyezd-uzbekistan-statistika-pyat-mesyatsev-2023-god-36010326.html

С начала года на лечение в Узбекистан приехали 28 тысяч иностранцев

С начала года на лечение в Узбекистан приехали 28 тысяч иностранцев

За последние пять месяцев республику посетили более 2,5 млн иностранных туристов. Больше всего гостей приехало из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, России и Турции.

2023-06-16T11:09+0500

2023-06-16T11:09+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В январе — мае текущего года Узбекистан посетили 2,6 млн иностранных граждан, сообщает Агентство статистики. Большинство из них приехали из следующих стран:Кто-то приезжает, чтобы узнать о культуре и традициях Узбекистана, кто-то с целью навестить родственников и увидеться с друзьями. Некоторые же едут по линии медицинского туризма. Так, по данным Минздрава, на лечение за последние 5 месяцев в Узбекистан приехали 28 100 человек. Ранее Sputnik сообщал о том, в вузах какой страны больше всего студентов-узбекистанцев.

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