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С начала года на лечение в Узбекистан приехали 28 тысяч иностранцев
С начала года на лечение в Узбекистан приехали 28 тысяч иностранцев
За последние пять месяцев республику посетили более 2,5 млн иностранных туристов. Больше всего гостей приехало из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, России и Турции.
2023-06-16T11:09+0500
2023-06-16T11:09+0500
2023-06-16T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В январе — мае текущего года Узбекистан посетили 2,6 млн иностранных граждан, сообщает Агентство статистики. Большинство из них приехали из следующих стран:Кто-то приезжает, чтобы узнать о культуре и традициях Узбекистана, кто-то с целью навестить родственников и увидеться с друзьями. Некоторые же едут по линии медицинского туризма. Так, по данным Минздрава, на лечение за последние 5 месяцев в Узбекистан приехали 28 100 человек. Ранее Sputnik сообщал о том, в вузах какой страны больше всего студентов-узбекистанцев.
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узбекистан статистика туристы туризм страны иностранные граждане лечение медицина
узбекистан статистика туристы туризм страны иностранные граждане лечение медицина
С начала года на лечение в Узбекистан приехали 28 тысяч иностранцев
11:09 16.06.2023 (обновлено: 11:43 16.06.2023)
За последние пять месяцев республику посетили более 2,5 млн иностранных туристов. Больше всего гостей приехало из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, России и Турции.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik
. В январе — мае текущего года Узбекистан посетили 2,6 млн иностранных граждан, сообщает Агентство статистики.
Большинство из них приехали из следующих стран:
Таджикистан — 797,8 тыс. человек;
Кто-то приезжает, чтобы узнать о культуре и традициях Узбекистана, кто-то с целью навестить родственников и увидеться с друзьями. Некоторые же едут по линии медицинского туризма. Так, по данным Минздрава,
на лечение за последние 5 месяцев в Узбекистан приехали 28 100 человек.