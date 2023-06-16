https://uz.sputniknews.ru/20230616/makron-sholts-plan-razgovor-putin-kreml-reaktsiya-36009741.html

В Кремле отреагировали на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным — видео

В Кремле отреагировали на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным — видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил намерения президента Франции и канцлера Германии, как гипотетические.

2023-06-16T10:19+0500

2023-06-16T10:19+0500

2023-06-16T10:19+0500

россия

дмитрий песков

кремль

владимир путин

эммануэль макрон

франция

германия

канцлер фрг

президент

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36009881_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_e3eac8ce7480c3cff06367fd989b190a.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, заявляя о планах поговорить по телефону с Владимиром Путиным, выражают скорее гипотетическое намерение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом сообщает РИА Новости.На вопрос, планирует ли Владимир Путин переговорить с немецким коллегой Олафом Шольцем, Песков ответил, что лидеры стран должны общаться друг с другом даже в самые тяжелые времена.По словам Пескова, было бы хорошо, если бы общение с Шольцем состоялось, чтобы из первоисточника узнать российскую позицию — “может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию”.Ранее Sputnik сообщал о том, что стоит за просьбой Эммануэля Макрона пригласить его на саммит БРИКС.

россия

франция

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия дмитрий песков кремль владимир путин эммануэль макрон франция германия канцлер фрг президент политика в мире видео