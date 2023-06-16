https://uz.sputniknews.ru/20230616/makron-sholts-plan-razgovor-putin-kreml-reaktsiya-36009741.html
В Кремле отреагировали на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным — видео
В Кремле отреагировали на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным — видео
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил намерения президента Франции и канцлера Германии, как гипотетические.
2023-06-16T10:19+0500
2023-06-16T10:19+0500
2023-06-16T10:19+0500
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кремль
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, заявляя о планах поговорить по телефону с Владимиром Путиным, выражают скорее гипотетическое намерение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом сообщает РИА Новости.На вопрос, планирует ли Владимир Путин переговорить с немецким коллегой Олафом Шольцем, Песков ответил, что лидеры стран должны общаться друг с другом даже в самые тяжелые времена.По словам Пескова, было бы хорошо, если бы общение с Шольцем состоялось, чтобы из первоисточника узнать российскую позицию — “может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию”.Ранее Sputnik сообщал о том, что стоит за просьбой Эммануэля Макрона пригласить его на саммит БРИКС.
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россия дмитрий песков кремль владимир путин эммануэль макрон франция германия канцлер фрг президент политика в мире видео
россия дмитрий песков кремль владимир путин эммануэль макрон франция германия канцлер фрг президент политика в мире видео
В Кремле отреагировали на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным — видео
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил намерения президента Франции и канцлера Германии, как гипотетические.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, заявляя о планах поговорить по телефону с Владимиром Путиным, выражают скорее гипотетическое намерение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РИА Новости.
"… и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
На вопрос, планирует ли Владимир Путин переговорить с немецким коллегой Олафом Шольцем, Песков ответил, что лидеры стран должны общаться друг с другом даже в самые тяжелые времена.
"Общаться друг с другом, несмотря ни на что, это абсолютно нормальный атрибут международных отношений. Даже в самые тяжелые времена общение руководителей государств — это нормальная вещь”, — отметил он.
По словам Пескова, было бы хорошо, если бы общение с Шольцем состоялось, чтобы из первоисточника узнать российскую позицию — “может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию”.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что стоит за просьбой Эммануэля Макрона пригласить его на саммит БРИКС.