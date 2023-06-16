Выступление Путина на ПМЭФ – главное
21:32 16.06.2023 (обновлено: 21:33 16.06.2023)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости/
Российский лидер рассказал об экономической ситуации в РФ, успехах в спецоперации и поставках вооружений Киеву.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.
Главными темами выступления стали ситуация в экономике и успехи российской армии в СВО.
Так, он отметил, что ВСУ при контрнаступлении используют стратегические резервы, имея большие потери. За это время Украина потеряла 186 танков и 418 бронемашин.
"К первому краю подошли (ВСУ), потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь", - сказал президент
Российские военные успешно справляются с западным вооружением, которое поставляют Киеву.
"Танки (иностранные) горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16",- считает Путин
Накачка Украины вооружением – путь, который избрали страны "коллективного Запада" вместо диалога с Россией. Поставки истребителей F16 представляют серьёзную опасность втягивания НАТО в конфликт.
"Если (истребители) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас",- подчеркнул политик
По его мнению, Западу выгоден кризис на Украине. Таким способом пытаются прикрыть ошибки, доведшие страны до резкого роста инфляции.
"У США великая экономика, это заслуга американского народа, но сегодняшнее руководство страны злоупотребляет доверием своих граждан",- сказал Путин
При этом в России совсем другая ситуация – в стране растет ВВП, безработица уменьшилась до исторического минимума, а товарооборот со странами, неподдающимися давлению Запада, продолжает расти.
"Приток инвестиций до 2030 года должен увеличиться в пять раз, до 10 триллионов рублей",- добавил президент
Напомним, Петербургский международный экономический форум — значимое деловое мероприятие в России, на котором обсуждают экономику. Проходит ежегодно в Санкт-Петербурге. В этом году продлится с 14 по 17 июня.