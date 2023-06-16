https://uz.sputniknews.ru/20230616/putin-pmef-2023-glavnoe-36033988.html

Выступление Путина на ПМЭФ – главное

Выступление Путина на ПМЭФ – главное

Путин рассказал об экономике, спецоперации и поставках вооружений Киеву.

2023-06-16T21:32+0500

2023-06-16T21:32+0500

2023-06-16T21:33+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.Главными темами выступления стали ситуация в экономике и успехи российской армии в СВО.Так, он отметил, что ВСУ при контрнаступлении используют стратегические резервы, имея большие потери. За это время Украина потеряла 186 танков и 418 бронемашин.Российские военные успешно справляются с западным вооружением, которое поставляют Киеву.Накачка Украины вооружением – путь, который избрали страны "коллективного Запада" вместо диалога с Россией. Поставки истребителей F16 представляют серьёзную опасность втягивания НАТО в конфликт.По его мнению, Западу выгоден кризис на Украине. Таким способом пытаются прикрыть ошибки, доведшие страны до резкого роста инфляции.При этом в России совсем другая ситуация – в стране растет ВВП, безработица уменьшилась до исторического минимума, а товарооборот со странами, неподдающимися давлению Запада, продолжает расти.Напомним, Петербургский международный экономический форум — значимое деловое мероприятие в России, на котором обсуждают экономику. Проходит ежегодно в Санкт-Петербурге. В этом году продлится с 14 по 17 июня.

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