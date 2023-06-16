https://uz.sputniknews.ru/20230616/tashkent-attraktsion-padeniye-postradavshiye-zdorovye-mediki-kommentariy-36017766.html

С аттракциона в Ташкенте упали двое — медики рассказали об их самочувствии

С аттракциона в Ташкенте упали двое — медики рассказали об их самочувствии

Минздрав Узбекистана рассказал, что состояние упавших с 7-8 метровой высоты — средней тяжести. Они получают лечение по установленным стандартам.

2023-06-16T14:53+0500

2023-06-16T14:53+0500

2023-06-16T14:53+0500

узбекистан

ташкент

парк "анхор-локомотив"

аттракционы

падение

происшествия

минздрав узбекистана

госпитализация

лечение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/09/15965258_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_455bfe6488bec7657f4135b1054fd839.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В настоящее время пострадавшие находятся в отделении нейрохирургии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в Минздраве Узбекистана.12 июня этого года около 22.10 в ташкентском парке “Анхор-Локомотив” 24-летний мужчина и 30-летняя женщина упали с аттракциона “Мельница” с высоты 7-8 метров из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности.После происшествия до прибытия скорой военнослужащие Нацгвардии оказали пострадавшим первую помощь. После этого их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент парк " анхор-локомотив" аттракционы падение происшествия минздрав узбекистана госпитализация лечение