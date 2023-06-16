https://uz.sputniknews.ru/20230616/tashkent-attraktsion-padeniye-postradavshiye-zdorovye-mediki-kommentariy-36017766.html
С аттракциона в Ташкенте упали двое — медики рассказали об их самочувствии
С аттракциона в Ташкенте упали двое — медики рассказали об их самочувствии
Минздрав Узбекистана рассказал, что состояние упавших с 7-8 метровой высоты — средней тяжести. Они получают лечение по установленным стандартам.
2023-06-16T14:53+0500
2023-06-16T14:53+0500
2023-06-16T14:53+0500
узбекистан
ташкент
парк "анхор-локомотив"
аттракционы
падение
происшествия
минздрав узбекистана
госпитализация
лечение
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В настоящее время пострадавшие находятся в отделении нейрохирургии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в Минздраве Узбекистана.12 июня этого года около 22.10 в ташкентском парке “Анхор-Локомотив” 24-летний мужчина и 30-летняя женщина упали с аттракциона “Мельница” с высоты 7-8 метров из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности.После происшествия до прибытия скорой военнослужащие Нацгвардии оказали пострадавшим первую помощь. После этого их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.
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узбекистан ташкент парк " анхор-локомотив" аттракционы падение происшествия минздрав узбекистана госпитализация лечение
узбекистан ташкент парк " анхор-локомотив" аттракционы падение происшествия минздрав узбекистана госпитализация лечение
С аттракциона в Ташкенте упали двое — медики рассказали об их самочувствии
Минздрав Узбекистана рассказал, что состояние упавших с 7-8 метровой высоты — средней тяжести. Они получают лечение по установленным стандартам.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
В настоящее время пострадавшие находятся в отделении нейрохирургии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в Минздраве
Узбекистана.
“Дыхательные и гемодинамические показатели стабильные. Они получают лечение по установленным стандартам”, — говорится в сообщении.
12 июня этого года около 22.10 в ташкентском парке “Анхор-Локомотив” 24-летний мужчина и 30-летняя женщина упали с аттракциона “Мельница” с высоты 7-8 метров из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности.
После происшествия до прибытия скорой военнослужащие Нацгвардии оказали пострадавшим первую помощь. После этого их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.