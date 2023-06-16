https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-rossiya-priznanie-markirovka-tovary-pmef-36020394.html
Узбекистан намерен признать коды маркировки товаров с Россией
Узбекистан намерен признать коды маркировки товаров с Россией
Россия и Узбекистан обсуждают признание маркировок в фармацевтике
2023-06-16T14:57+0500
2023-06-16T14:57+0500
2023-06-16T15:15+0500
экономика
узбекистан
россия
маркировка
товары
пмэф
надиржан ахмеджанов
екатерина приезжева
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан ожидает взаимное признание кодов обязательной сертификации цифровой маркировки товаров с Россией, передает РИА Новости.Об этом заявил руководитель исполнительного аппарата министерства экономики и финансов республики Надиржан Ахмеджанов на полях ПМЭФ.Ахмеджанов считает, что страны уже готовы к данному процессу — технологически и политически. Но нужно пройти определенные бюрократические процедуры.Этот вопрос отметила и замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева. По ее словам, "сейчас с узбекской стороной обсуждаем, наверное, один из самых сложных вопросов — взаимное признание (маркировки) в фарме".Напомним, в 2019 году налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.В 2021 году в Узбекистане постепенно вводили маркировку: сначала для сигарет и алкоголя, потом для пива, далее для части бытовой техники, лекарств и других медицинских средств. В этом году планируют запустить маркировку питьевой воды и безалкогольных напитков.
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экономика россия узбекистан импорт маркировка товары заместитель министра промышленности и торговли россии екатерина приезжева руководитель исполнительного аппарата министерства экономики и финансов республики надиржан ахмеджанов
экономика россия узбекистан импорт маркировка товары заместитель министра промышленности и торговли россии екатерина приезжева руководитель исполнительного аппарата министерства экономики и финансов республики надиржан ахмеджанов
Узбекистан намерен признать коды маркировки товаров с Россией
14:57 16.06.2023 (обновлено: 15:15 16.06.2023)
Сейчас Россия и Узбекистан обсуждают признание маркировок в фармацевтической отрасли.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Узбекистан ожидает взаимное признание кодов обязательной сертификации цифровой маркировки товаров с Россией, передает РИА Новости
.
Об этом заявил руководитель исполнительного аппарата министерства экономики и финансов республики Надиржан Ахмеджанов на полях ПМЭФ.
"Главная задача, которая в этом году стоит... Я думаю, мы с российскими коллегами, если мы этого бы добились, то это было бы первым прецедентом. Это, наверное, взаимное признание кодов маркировки по фармпродукции", — сказал он.
Ахмеджанов считает, что страны уже готовы к данному процессу — технологически и политически. Но нужно пройти определенные бюрократические процедуры.
Этот вопрос отметила и замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева. По ее словам, "сейчас с узбекской стороной обсуждаем, наверное, один из самых сложных вопросов — взаимное признание (маркировки) в фарме".
Напомним, в 2019 году налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.
В 2021 году в Узбекистане постепенно вводили маркировку: сначала для сигарет и алкоголя, потом для пива, далее для части бытовой техники, лекарств и других медицинских средств. В этом году планируют запустить маркировку питьевой воды и безалкогольных напитков.