https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-rossiya-priznanie-markirovka-tovary-pmef-36020394.html

Узбекистан намерен признать коды маркировки товаров с Россией

Узбекистан намерен признать коды маркировки товаров с Россией

Россия и Узбекистан обсуждают признание маркировок в фармацевтике

2023-06-16T14:57+0500

2023-06-16T14:57+0500

2023-06-16T15:15+0500

экономика

узбекистан

россия

маркировка

товары

пмэф

надиржан ахмеджанов

екатерина приезжева

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан ожидает взаимное признание кодов обязательной сертификации цифровой маркировки товаров с Россией, передает РИА Новости.Об этом заявил руководитель исполнительного аппарата министерства экономики и финансов республики Надиржан Ахмеджанов на полях ПМЭФ.Ахмеджанов считает, что страны уже готовы к данному процессу — технологически и политически. Но нужно пройти определенные бюрократические процедуры.Этот вопрос отметила и замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева. По ее словам, "сейчас с узбекской стороной обсуждаем, наверное, один из самых сложных вопросов — взаимное признание (маркировки) в фарме".Напомним, в 2019 году налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.В 2021 году в Узбекистане постепенно вводили маркировку: сначала для сигарет и алкоголя, потом для пива, далее для части бытовой техники, лекарств и других медицинских средств. В этом году планируют запустить маркировку питьевой воды и безалкогольных напитков.

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экономика россия узбекистан импорт маркировка товары заместитель министра промышленности и торговли россии екатерина приезжева руководитель исполнительного аппарата министерства экономики и финансов республики надиржан ахмеджанов