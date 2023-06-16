https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-trinidad-tobago-ustanovleniye-dipotnosheniya-36012130.html

Узбекистан установил дипотношения с Республикой Тринидад и Тобаго

Узбекистан установил дипотношения с Республикой Тринидад и Тобаго

Совместное коммюнике об этом подписали представители обеих стран при ООН в Нью-Йорке. Тринидад и Тобаго стала 144-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

2023-06-16T11:28+0500

2023-06-16T11:28+0500

2023-06-16T11:28+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О подписании Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между республиками Узбекистан и Тринидад и Тобаго, сообщает ИА “Дунё”.От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Деннис Фрэнсис.Это 144-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения. Достигли договоренности о поддержании двусторонних контактов для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества.1 июня 2023 года постпреда Денниса Фрэнсиса избрали председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Для справки: Тринидад и Тобаго — государство, расположенное на северо-восточном побережье Южной Америки, является членом Британского Содружества, а также Организации американских государств.Напомним, что 28 апреля Узбекистан также установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне.

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