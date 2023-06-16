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Узбекистан установил дипотношения с Республикой Тринидад и Тобаго
Узбекистан установил дипотношения с Республикой Тринидад и Тобаго
Совместное коммюнике об этом подписали представители обеих стран при ООН в Нью-Йорке. Тринидад и Тобаго стала 144-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
2023-06-16T11:28+0500
2023-06-16T11:28+0500
2023-06-16T11:28+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О подписании Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между республиками Узбекистан и Тринидад и Тобаго, сообщает ИА “Дунё”.От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Деннис Фрэнсис.Это 144-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения. Достигли договоренности о поддержании двусторонних контактов для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества.1 июня 2023 года постпреда Денниса Фрэнсиса избрали председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Для справки: Тринидад и Тобаго — государство, расположенное на северо-восточном побережье Южной Америки, является членом Британского Содружества, а также Организации американских государств.Напомним, что 28 апреля Узбекистан также установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне.
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политика дипломаты оон сотрудничество узбекистан
политика дипломаты оон сотрудничество узбекистан
Узбекистан установил дипотношения с Республикой Тринидад и Тобаго
Совместное коммюнике об этом подписали представители обеих стран при ООН в Нью-Йорке. Тринидад и Тобаго стала 144-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
О подписании Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между республиками Узбекистан и Тринидад и Тобаго, сообщает ИА “Дунё”.
От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Деннис Фрэнсис.
Это 144-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
“Я рад, что настал этот день, когда Тринидад и Тобаго и Узбекистан официально объявили миру и международному сообществу о своем решении установить дипломатические отношения. Мы, в Тринидаде и Тобаго, рассматриваем это как начало длительных и взаимовыгодных отношений с Узбекистаном, который является важным членом региона Центральной Азии”, — сказал Деннис Фрэнсис.
Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения. Достигли договоренности о поддержании двусторонних контактов для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества.
“Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами Карибского бассейна”, — говорится в сообщении.
1 июня 2023 года постпреда Денниса Фрэнсиса избрали председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Для справки: Тринидад и Тобаго — государство, расположенное на северо-восточном побережье Южной Америки, является членом Британского Содружества, а также Организации американских государств.
Напомним, что 28 апреля Узбекистан также установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне.