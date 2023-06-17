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https://uz.sputniknews.ru/20230617/jara-prognoz-pogody-uzbekistan-17-iyunya-36034898.html
Жара выше нормы: прогноз погоды в Узбекистане на 17 июня
Жара выше нормы: прогноз погоды в Узбекистане на 17 июня
В первый выходной на территории республики будет очень жарко.
2023-06-17T05:09+0500
2023-06-17T05:09+0500
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко — температура прогреется до 43° тепла. Такая температура наблюдалась в 2016 и 2021 годах, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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прогноз погоды в узбекистане узбекистан погода 17 июня какая погода
прогноз погоды в узбекистане узбекистан погода 17 июня какая погода

Жара выше нормы: прогноз погоды в Узбекистане на 17 июня

05:09 17.06.2023
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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В первый выходной этой недели на территории республики будет очень жарко.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко — температура прогреется до 43° тепла. Такая температура наблюдалась в 2016 и 2021 годах, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 36-41° тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 38-43° тепла;
Андижанская, Наманганская области и Ферганская долина — 35-40° тепла;
горные и предгорные районы — 27-32° тепла.
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