Жара выше нормы: прогноз погоды в Узбекистане на 17 июня
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В первый выходной этой недели на территории республики будет очень жарко.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко — температура прогреется до 43° тепла. Такая температура наблюдалась в 2016 и 2021 годах, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 36-41° тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 38-43° тепла;
Андижанская, Наманганская области и Ферганская долина — 35-40° тепла;
горные и предгорные районы — 27-32° тепла.