https://uz.sputniknews.ru/20230617/jara-prognoz-pogody-uzbekistan-17-iyunya-36034898.html

Жара выше нормы: прогноз погоды в Узбекистане на 17 июня

Жара выше нормы: прогноз погоды в Узбекистане на 17 июня

В первый выходной на территории республики будет очень жарко.

2023-06-17T05:09+0500

2023-06-17T05:09+0500

2023-06-17T05:09+0500

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко — температура прогреется до 43° тепла. Такая температура наблюдалась в 2016 и 2021 годах, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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