https://uz.sputniknews.ru/20230617/prognoz-pogody-tashkent-17-iyun-36035040.html

Прогноз погоды в Ташкенте на 17 июня

Прогноз погоды в Ташкенте на 17 июня

Узгидромет рассказал, какая погода будет в столице Узбекистана в субботу.

2023-06-17T08:30+0500

2023-06-17T08:30+0500

2023-06-17T08:30+0500

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды в ташкенте

ташкент

погода

погода в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура составит днем — 38-40° тепла, ночью — 23-25° тепла.

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прогноз погоды в ташкенте погода прогноз ташкент узбекистан 17 июня суббота