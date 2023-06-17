https://uz.sputniknews.ru/20230617/prognoz-pogody-tashkent-17-iyun-36035040.html
Прогноз погоды в Ташкенте на 17 июня
Прогноз погоды в Ташкенте на 17 июня
Узгидромет рассказал, какая погода будет в столице Узбекистана в субботу.
2023-06-17T08:30+0500
2023-06-17T08:30+0500
2023-06-17T08:30+0500
прогноз погоды
прогноз
прогноз погоды в ташкенте
ташкент
погода
погода в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура составит днем — 38-40° тепла, ночью — 23-25° тепла.
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прогноз погоды в ташкенте погода прогноз ташкент узбекистан 17 июня суббота
прогноз погоды в ташкенте погода прогноз ташкент узбекистан 17 июня суббота
Прогноз погоды в Ташкенте на 17 июня
Узгидромет рассказал, какая погода будет в столице Узбекистана в субботу.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура составит днем — 38-40° тепла, ночью — 23-25° тепла.