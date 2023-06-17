https://uz.sputniknews.ru/20230617/rabota-konditsioner-leto-ekspert-rekomedatsiya-36022164.html
Во сколько обойдется работа кондиционера летом — специалист
Во сколько обойдется работа кондиционера летом — специалист
Потребление кондиционером электричества зависит от многих условий. Например, правильного монтажа, ухода за ним, солнечной или теневой стороны помещения, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора.
2023-06-17T14:30+0500
2023-06-17T14:30+0500
2023-06-17T14:30+0500
узбекистан
ташкент
мнение эксперта
кондиционер
профилактические работы
электричество
инфографика
общество
жара
сеть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36026661_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_5288bfa5338cfcb571ebcae428e02d16.png
В жаркое время года наибольшую нагрузку на электросети дают кондиционеры. Сколько в среднем потребляет бытовой настенный прибор, а также как стабилизировать его работу в условиях скачущего напряжения — читайте в материале Sputnik.При этом важно учитывать, что для кондиционера нужна отдельная розетка, желательно не использовать удлинитель, уточняет специалист. Кроме того, по его словам, важно раз в год проводить профилактику кондиционера, в частности проверять есть ли утечка фреона, очищать внешний блок от загрязнений.Все это не только продлит работу домашнего кондиционера, но и позволит не перегружать электросеть. А вот во сколько обойдется работа кондиционера летом — смотрите в нашей инфографике.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36026661_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_ee97f106a4cba20af0ad6c65e645bac3.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент мнение эксперта кондиционер профилактические работы электричество инфографика общество жара сеть
узбекистан ташкент мнение эксперта кондиционер профилактические работы электричество инфографика общество жара сеть
Во сколько обойдется работа кондиционера летом — специалист
Потребление кондиционером электричества зависит от многих условий. Например, правильного монтажа, ухода за ним, солнечной или теневой стороны помещения, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора.
В жаркое время года наибольшую нагрузку на электросети дают кондиционеры. Сколько в среднем потребляет бытовой настенный прибор, а также как стабилизировать его работу в условиях скачущего напряжения — читайте в материале Sputnik.
"В Узбекистане наблюдаются перебои с электричеством, особенно сейчас, когда наступило жаркое лето. Поэтому для стабильной работы кондиционера, когда скачет напряжение, можно порекомендовать приобрести стабилизатор", — рассказал специалист по обслуживанию госучреждений и жилых домов Артур Шакиров.
При этом важно учитывать, что для кондиционера нужна отдельная розетка, желательно не использовать удлинитель, уточняет специалист. Кроме того, по его словам, важно раз в год проводить профилактику кондиционера, в частности проверять есть ли утечка фреона, очищать внешний блок от загрязнений.
"В домашних условиях без участия специалиста каждый может самостоятельно, например, раз в месяц чистить фильтры", — добавляет эксперт.
Все это не только продлит работу домашнего кондиционера, но и позволит не перегружать электросеть. А вот во сколько обойдется работа кондиционера летом — смотрите в нашей инфографике.