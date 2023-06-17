https://uz.sputniknews.ru/20230617/rabota-konditsioner-leto-ekspert-rekomedatsiya-36022164.html

Во сколько обойдется работа кондиционера летом — специалист

Во сколько обойдется работа кондиционера летом — специалист

Потребление кондиционером электричества зависит от многих условий. Например, правильного монтажа, ухода за ним, солнечной или теневой стороны помещения, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора.

2023-06-17T14:30+0500

2023-06-17T14:30+0500

2023-06-17T14:30+0500

узбекистан

ташкент

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электричество

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В жаркое время года наибольшую нагрузку на электросети дают кондиционеры. Сколько в среднем потребляет бытовой настенный прибор, а также как стабилизировать его работу в условиях скачущего напряжения — читайте в материале Sputnik.При этом важно учитывать, что для кондиционера нужна отдельная розетка, желательно не использовать удлинитель, уточняет специалист. Кроме того, по его словам, важно раз в год проводить профилактику кондиционера, в частности проверять есть ли утечка фреона, очищать внешний блок от загрязнений.Все это не только продлит работу домашнего кондиционера, но и позволит не перегружать электросеть. А вот во сколько обойдется работа кондиционера летом — смотрите в нашей инфографике.

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