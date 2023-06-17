https://uz.sputniknews.ru/20230617/rossiya-istrebiteli-unichtojeniye-kiyev-udar-36054531.html

"Уничтожат за одну ночь" — Киеву предрекли разрушительный удар от России

"Уничтожат за одну ночь" — Киеву предрекли разрушительный удар от России

Американский аналитик рассказал о нецелесообразности поставок на Украину F-16.

2023-06-17T20:42+0500

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2023-06-17T20:43+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Если Запад поставит Украине истребители F-16, российские Воздушно-космические силы(ВКС) уничтожат их за одну ночь, заявил военный аналитик Шон Белл в интервью британскому телеканалу Sky News.Об этом сообщает РИА Новости.По словам Белла, Киев нуждается в современных военно-воздушных силах, а не в "эскадрилье подержанных самолетов", которые не смогут противостоять новейшим российским истребителям.В последние месяцы киевский режим требует у Запада истребители F-16. В Минобороны Украины заявляли, что им нужны 48 самолетов, чтобы выйти на границы 1991 года. США и их союзники по НАТО пообещали начать подготовку пилотов, но конкретные сроки поставок не называли.Как отметил Владимир Путин, если Украина получит F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

россия

украина

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