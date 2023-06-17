https://uz.sputniknews.ru/20230617/ssha-gosdolg-rekord-36036879.html

США поставили исторический рекорд по госдолгу

США поставили исторический рекорд по госдолгу

Объем государственного долга Соединенных Штатов впервые превысил $32трлн.

2023-06-17T09:47+0500

2023-06-17T09:47+0500

2023-06-17T09:47+0500

сша

джо байден

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госдолг

рекорд

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Американский госдлог впервые в истории преодолел отметку в $32 трлн, сообщает РИА Новости со ссылкой на статданные Минфина США.Ранее этот показатель сохранялся на уровне $31,95 трлн.В начале июня текущего года президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга до 1 января 2025 года. Это произошло за несколько дней до возможного дефолта, который, по оценкам американского Минфина, мог наступить 5 июня. Байден подчеркнул, что кризиса и коллапса в экономике Штатов после этого удалось избежать, но ставки оказались "как никогда высокими".

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