https://uz.sputniknews.ru/20230617/ssha-gosdolg-rekord-36036879.html
США поставили исторический рекорд по госдолгу
США поставили исторический рекорд по госдолгу
Объем государственного долга Соединенных Штатов впервые превысил $32трлн.
2023-06-17T09:47+0500
2023-06-17T09:47+0500
2023-06-17T09:47+0500
сша
джо байден
в мире
госдолг
рекорд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0a/25200690_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_bc4c24fa7c7f716d46a695cc780e2985.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Американский госдлог впервые в истории преодолел отметку в $32 трлн, сообщает РИА Новости со ссылкой на статданные Минфина США.Ранее этот показатель сохранялся на уровне $31,95 трлн.В начале июня текущего года президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга до 1 января 2025 года. Это произошло за несколько дней до возможного дефолта, который, по оценкам американского Минфина, мог наступить 5 июня. Байден подчеркнул, что кризиса и коллапса в экономике Штатов после этого удалось избежать, но ставки оказались "как никогда высокими".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0a/25200690_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_714fa3253fe347f717ed1517b3777ca9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша джо байден госдолг рекорд в мире
сша джо байден госдолг рекорд в мире
США поставили исторический рекорд по госдолгу
Объем государственного долга Соединенных Штатов впервые превысил $32трлн.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Американский госдлог впервые в истории преодолел отметку в $32 трлн, сообщает РИА Новости
со ссылкой на статданные Минфина США.
"Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов", — уточнили в ведомстве.
Ранее этот показатель сохранялся на уровне $31,95 трлн.
В начале июня текущего года президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга до 1 января 2025 года. Это произошло за несколько дней до возможного дефолта, который, по оценкам американского Минфина, мог наступить 5 июня. Байден подчеркнул, что кризиса и коллапса в экономике Штатов после этого удалось избежать, но ставки оказались "как никогда высокими".